Bugatti Chiron Pur Sport rozbity. Zderzył się z... Corollą.

Jeżeli jest w motoryzacji kategoria samochodów wybitnie elitarnych, to Bugatti Chiron z pewnością się do niej zalicza. Masywne coupe ma za fotelem kierowcy i pasażera zamontowany 8 litrowy silnik W16. Technologiczne monstrum generuje 1500 koni mechanicznych mocy! Co oznacza wersja Pur Sport? To model, który został dopracowany na podstawie sugestii właścicieli Chironów. Inżynierowie obniżyli masę auta o 50 kg, przesunęli odcięcie silnika i zmodyfikowali skrzynię biegów.

Bugatti Chiron Pur Sport: szczęśliwe spotkanie? Nie do końca…

Bugatti Chiron Pur Sport powstał w ilości wynoszącej zaledwie 60 sztuk. A do tego każda z nich kosztowała blisko 14 milionów złotych. Spotkanie drogowe z motoryzacyjnym arystokratą można zatem nazwać prawdziwym szczęściem. Chociaż nie zawsze... Najlepiej udowadnia to ten przypadek. Chiron Pur Sport na jednej z amerykańskich dróg miał kolizję z Toyotą Corollą. Japoński sedan został „zaatakowany” przez francuskie coupe. Co dokładnie się stało? Swoją wersję wydarzeń przedstawił serwis KRN Speed.

Zderzak Corolli vs. warta blisko 800 tys. zł naprawa Chirona

Bugatti Chiron Pur Sport biorący udział w kolizji należy do salonu Bugatti St. Louis. Auto trafiło na drogę prawdopodobnie w ramach jazdy testowej. W czasie przejazdu kierowca hipersamochodu przesadził z gazem i uderzył w tył Toyoty Corolli. Żaden z pasażerów czy kierowców nie odniósł obrażeń - wszyscy wyszli ze zdarzenia bez szwanku. Co z samochodami? O ile Corolla ma naruszony tylny zderzak, o tyle obrażenia Bugatti są zdecydowanie poważniejsze. Uszkodzony przód - który jest wykonany z włókna węglowego - oznacza drogą naprawę. Jej wartość może oscylować w granicy - uwaga! - ponad 760 tysięcy złotych.