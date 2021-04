Elektryczny SUV Toyoty. Mamy pierwsze zdjęcie!

Toyota jest jedną z tych marek, które mają szczególnie duży wkład w rynek pojazdów niskoemisyjnych. A wszystko zaczęło się od roku 1995 i prezentacji pierwszego Priusa. I choć w połowie lat dziewięćdziesiątych idea samochodu hybrydowego powodowała jedynie grymas zdziwienia u kierowców, Japończycy nie chcieli odpuścić. Wprowadzili auto do sprzedaży i dziś mogą się cieszyć z sukcesu. Przykład? Aż 80 proc. C-HR-ów zbywanych w Polsce ma napęd spalinowo-elektryczny.

Elektryczny SUV Toyoty: trzeci krok w eko-stronę

Oczywiście na hybrydach Toyota nie chciała zakończyć spaceru w stronę motoryzacyjnej przyszłości. Kolejna koncepcja narodziła się w roku 2007. W Tokio Japończycy zaprezentowali koncept sedana napędzanego ogniwem wodorowym. Na wprowadzenie auta do produkcji kierowcy musieli poczekać dłuższą chwilę. Sprzedaż wystartowała jednak w roku 2014. Teraz marka chce wykonać trzeci krok. Właśnie dlatego 19 kwietnia 2019 roku światło dzienne ujrzy elektryczny SUV Toyoty.

Co tak właściwie wiadomo o pierwszym elektryku Toyoty? Na razie ilość szczegółów jest ograniczona. Według wcześniejszych zapowiedzi samochód zostanie oparty na nowej platformie podłogowej e-TNGA, którą Toyota opracowała razem z Subaru. Płyta ma być dopasowana do różnego rodzaju napędów (FWD, RWD i AWD) oraz powinna współpracować z akumulatorami o pojemności od 50 do 100 kWh. Co ze stylistyką elektrycznego SUV-a? Drobne akcenty zdradza pierwsze zdjęcie opublikowane przez Japończyków.

Elektryczny SUV Toyoty. Kiedy premiera wersji produkcyjnej?

Pierwszym szczegółem, który rzuca się w oczy, jest niebieskie logo na szczycie pasa przedniego. To jasno pokazuje, że samochód będzie miał charakter ekologiczny. Poza tym w oczy rzuca się zestaw ostrych linii podkreślających nowoczesny charakter pojazdu, wąskie i wysoko zarysowane światła oraz... brak grilla - element ten jest charakterystyczny dla samochodów elektrycznych. Pierwszy elektryk Toyoty będzie SUV-em średniej wielkości. To oznacza, że z rynkowego punktu widzenia wpisze się gamę stworzoną przez model RAV4.

Czy prezentacja elektrycznego SUV-a Toyoty oznacza jednoczesną produkcję? No właśnie chyba nie. Na razie Japończycy zaprezentują koncept auta. Wersja produkcyjna nie zostanie jednak pokazana wcześniej niż za kilka lat. Tak przynajmniej wynika z deklaracji Matta Harrisona - szefa sprzedaży i marketingu Toyoty w Europie.