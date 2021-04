1000-konnego, elektrycznego Hummera nie będzie? Nie w wersji SUV.

Nadzieja na mocnego SUV-a spod znaku Hummera narodziła się kilka dni temu - dokładnie wtedy, gdy GMC zapowiedziało taką wersję w swojej gamie. Skąd pomysł? Inspiracją był Hummer pick-up - model według pierwszych zapowiedzi pojawi się na rynku już jesienią roku 2021 i otrzyma aż... 1014 koni mocy. Świat motoryzacyjny z miejsca zaczął zastanawiać się czy ten sam wariant napędowy nie mógłby wylądować pod maską SUV-a - w końcu on również będzie korzystał z trzech jednostek elektrycznych. Niestety pogłoski te szybko zostały zdementowane przez przedstawicieli firmy.

Nie tylko pikap. Hummer będzie SUV-em. Oczywiście elektrycznym i potężnym

1000-konny Hummer nie powstanie. I co nam zrobicie?

Al Oppenheimer - szef działu inżynieryjnego odpowiedzialny za projekt obydwu modeli powiedział, że 1000-konnego SUV-a Hummera na razie nie ma w planach. Co więcej, dodał że właściwie to nawet nie jest mu przykro z tego powodu. Czemu firma nie chce stworzyć mocniejszej wersji? Oppenheimer nie chciał motywować tej decyzji. Przez dłuższą chwilę na komentarz nie zdecydował się również żaden z pozostałych pracowników GMC. To jednak może wydawać się oczywiste. Chodzi prawdopodobnie o baterie.

Hummer pick-up daje możliwość umieszczenia pod podłogą pojemniejszego akumulatora - ten zaoferuje 24 moduły. W przypadku SUV-a ilość modułów spada do 20. Skutek? Ten wyraźnie widać po wynikach zasięgu. O ile Hummer SUV będzie w stanie pokonać na jednym ładowaniu maksymalnie 483 kilometry, o tyle pick-up przejedzie nawet 563 kilometry i to pomimo wyższej mocy! Gdyby teraz uzupełnić wersję rodzinną dodatkowym stadem koni mechanicznych, zasięg auta pewnie zdecydowanie obniżyłby się.

Elektryczny SUV Hummera: 842 konie na otarcie łez

Na szczęście brak 1000-konnego SUV-a Hummera jeszcze nie oznacza, że kierowcy będą skazani na brak emocji. Bo model mimo wszystko zostanie wyposażony w trzy silniki elektryczne, które w sumie dostarczą na koła blisko 842 konie mechaniczne. Wynik jest na tyle imponujący, że bije na głowę nawet moc V-dwunastki zamontowanej pod maską Ferrari 812 Superfast! Poza tym sprawia, że amerykański eko-potwór będzie w stanie rozpędzić się do pierwszej setki już w nieco ponad 3,5 sekundy.

Kiedy można się spodziewać premiery elektrycznego SUV-a Hummera? Według wstępnych zapowiedzi auto mogłoby ujrzeć światło dzienne w wersji produkcyjnej w roku 2023.