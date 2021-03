Volkswagen robi kolejnego crossovera. W Europie pojawi się miejski Taigo

Volkswagen prześciga się sam z sobą w kwestii SUV-ów i crossoverów. W Europie mamy T-Crossa, T-Roca, Tiguana, Tiguana Allspace i Touarega, ale poza Starym Kontynentem modeli jest znacznie więcej. Są to:

Atlas Cross (USA, Kanada, Meksyk);

C-Trek (Chiny);

Nivus (Ameryka Południowa);

Tacqua (Chiny);

Taigun (Brazylia);

Tayron (Chiny);

Teramont (Chiny) / Atlas (USA, Kanada, Meksyk, Rosja, Ukraina);

Teramont X (Chiny);

Tharu (Chiny).

Pewnie i tak jakieś pominęliśmy, ale Volkswagenowi SUV-ów nie brakuje, zarówno na świecie, jak i w samej Europie. A za kilka miesięcy pojawi się kolejny miejski crossover. Model Taigo powstanie na platformie Polo i T-Crossa, mówimy zatem o typowo miejskim samochodzie. Nie będzie to zupełnie nowa konstrukcja, a oparta na modelu Nivus oferowanym w Ameryce Południowej. Auto powstaje w hiszpańskiej fabryce Volkswagena w Pampelunie - tam też produkowane są Polo i T-Cross.

Volkswagen Taigo concept Volkswagen

Miejski crossover w stylistyce coupe

To co ma wyróżniać Taigo będącego Nivusem w wersji coupe (czego nie rozumiecie?) to właśnie stylistyka nadwozia. Charakterystycznie ścięty tył to coraz modniejszy zabieg stylistów, a w gamie Volkswagena tylko bryła T-Roca wpisuje się w ten trend. Pogoń za modą wymusza nieco dłuższa nadwozie - Taigo będzie ciut dłuższy od T-Crossa. T-Cross mierzy 4,1 metra długości, a Nivis, na którym będzie bazował Taigo - 4,26 m. Dłuższe nadwozie jest konieczne by w sensowny sposób "ściąć" tył. Zatem Taigo będzie crossoverem coupe pozycjonowanym pomiędzy T-Crossem a T-Rokiem, który marka określa jako CUV - Crossover Utility Vehicle. Nie dość, że mamy klęskę urodzaju SUV-ów, to na dodatek coraz bardziej skomplikowaną nomenklaturę.

Sześć nowych fabryk Volkswagena w Europie, jedna w naszym regionie. Wszystkie będą produkować akumulatory

Gama silnikowa Taigo ma bazować na litrowym silniku TSI o mocy od 95 do 110 KM. W najmocniejszej odmianie jest szansa na pojawienie się motoru 1.5 TSI o mocy 150 KM. Volkswagen Taigo ma zostać oficjalnie zaprezentowany w drugiej połowie roku. Wtedy poznamy wszystkie szczegóły i dane techniczne nowego crossovera.

Volkswagen Taigo concept Volkswagen