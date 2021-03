Mała Toyota na sterydach. Yaris, jako duchowy następca Urban Cruisera

Toyota Yaris Cross Adventure to mały SUV z segmentu B. Jest to kolejne podejście do wprowadzenia małego auta z napędem 4x4 tego producenta. Yaris CA powstał z myślą o tym, że jego użytkownicy raz na jakiś czas będą chcieli zjechać z asfaltu na mniej uczęszczane szlaki.

Toyota Yaris Cross Adventure Toyota

Toyota Yaris Cross Adventure – jak wygląda?

Yaris CA można poznać po płycie ochronnej znajdującej się na tyle auta i nowym przednim dyfuzorze. Zamontowano również srebrne relingi i czarne, 18-calowe felgi. We wnętrzu również podciągnięto wygląd pod bardziej „off-roadowy”. Zastosowano listwy w czarnym lakierze fortepianowym, czarną podsufitkę i specjalne siedzenia.

W ofercie Toyoty znajdzie się również wersja Premiere Edition, która będzie charakteryzować się bogatszym wyposażeniem m.in. skórzanymi siedzeniami, specjalnymi 18-calowymi felgami, wyświetlaczem head-up, elektryczną pokrywą bagażnika z czujnikiem ruchu i dwukolorowym wykończeniem nadwozia.

Toyota Yaris Cross Adventure Toyota

Toyota Yaris Cross Adventure – co pod maską?

Jak to w przypadku Toyoty pod maską znajdzie się hybryda i w tym wypadku napęd na wszystkie koła AWD-i pochodzący z modelu RAV4. Napęd hybrydowy składać się będzie z silnika elektrycznego i spalinowego o pojemności 1,5 L. Taka konfiguracja będzie generować 118 KM mocy, może nie za dużo, ale według producenta wystarczająco dla małego SUV-a.