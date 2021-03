W tej sytuacji najzabawniejsze jest podobieństwo, bo zgadza się wszystko. Nawet kąt, pod którym samochód ciężarowy zatrzymał się w poprzek jezdni jest identyczny jak w przypadku statku Ever Given.

REKLAMA

Jej kierowca pewnie jest znacznie mniej zachwycony tą sytuacją, ale na szczęście nikomu nic się nie stało. Tylko ciężarówka szybko staje się bohaterką memów, bo trudno byłoby znaleźć do nich lepszą okazję.

Druga "blokada" to nie wina firmy, która zajmuje się tylko morskim frachtem, ale jej nazwa znów znalazła się na ustach internautów z powodu tajwańskiego kierowcy, który nie opanował ciężarówki wiozącej pojedynczy kontener Evergreen.

Zobacz wideo

Ciągnik siodłowy zatrzymał się bokiem na autostradzie Changchun-Shenzhen nad ranem 27 marca 2021 roku. Ruch na jezdniach został przywrócony znacznie szybciej niż w Kanale Sueskim. Ta nieprawdopodobna historia wydarzyła się w czasie, gdy najkrótsza droga wodna wokół Afryki była jeszcze zablokowana przez Ever Given. Kierowcy trudno będzie uniknąć oskarżeń o naśladownictwo, nawet jeśli formułowanych żartobliwie.

Ciężarówka z kontenerem Evergreen fot. Reddit

Ciężarówka wiozła 18300 razy mniej kontenerów Evergreen niż statek

Zdjęcia z kamery przemysłowej na autostradzie ilustrujące to wydarzenie najpierw ukazały się w portalu społecznościowym Weibo, a wkrótce później, wszędzie. Paraleli pomiędzy dwoma sytuacjami, osiadłym na mieliźnie kontenerowcem i ciągnikiem siodłowym, jest znacznie więcej. Kierowca ciężarówki tak samo jak operator Ever Given pochodzi z Tajwanu.

Ciężarówka przepchnęła Mini. Kierowca nie zauważył [WIDEO]

Oba środki transportu, mały i duży, wiozły części azjatyckiego pochodzenia, na które czekają producenci z zachodu. Przypadek Ever Given wywołał korek, który zatrzymał kilkaset statków oraz sprawił, że globalny przemysł zadrżał w posadach. Podobno niecały tydzień blokady kosztował światowy handel od sześciu do dziesięciu miliardów dolarów. Na tyle według telewizji BBC szacuje koszty opóźnienia firma Allianz.

Blokada Kanału Sueskiego stanowi też dodatkowe utrudnienie dla producentów samochodów, do których podzespoły znalazły się na Ever Given. Od dawna muszą się borykać z wieloma problemami, między innymi brakiem mikroczipów na rynku.

Teraz jeszcze czekają na części z kontenerów Evergreen, które płyną statkiem Ever Given. Ciężarówka blokująca tajwańską autostradę wiozła tylko jeden kontener, a statek aż 18300. Miejmy nadzieję, że straty spowodowane przez nią również będą proporcjonalnie mniejsze.

Kanał Sueski odblokowany. Nie wszyscy są z tego zadowoleni