Nowy Bentley Continental GT. Najostrzejszy z dotychczasowych

Bentley Continental GT jest już tyle lat na rynku, że nie robi takiego wrażenia jak dawniej. Oczywiście nadal odwróci się głowę za nim jak przejeżdża ulicą, ale jego poszczególne odmiany są już trudne do odróżnienia. Teraz brytyjski producent przygotował kolejną już wersję, którą nazwał Speed.

Bentley Continental GT Speed – co w nim takiego wyjątkowego?

Wizytówką Continentala GT Speed jest jego silnik – W12 6.0 L z podwójnym turbodoładowaniem. To ten sam, co w wersji podstawowej, ale na nowo zestrojony, produkuje teraz 660 KM i 900 Nm momentu obrotowego. Do 100 km/h rozpędza się w 3,5 s., czyli o 0,1 s. szybciej niż zwykły Continental GT. Prędkość maksymalna wynosi 335 km/h.

Bentley Continental GT Speed Bentley

Również skrzynia biegów przeszła zmiany. W wersji Speed wykorzystywana jest 8-biegowa przekładnia automatyczna z podwójnym sprzęgłem, ale zmiany biegów następują szybciej niż w wersji standardowej. Nazwa Speed w końcu do czegoś zobowiązuje.

Zmodyfikowano również zawieszenie i układ kierowniczy. Teraz skrętne są wszystkie koła, co ma zapewnić autu lepszą przyczepność, zwinność i lepsze odczucia podczas jazdy. Według zapewnień producenta wersja Speed jest najbardziej zwrotna z dotychczas produkowanych Continentali GT.

Bentley Continental GT Speed – zmiany z zewnątrz, jak i wewnątrz

Wizualnie Continental GT Speed jest bardziej agresywny niż zwykły GT. Zmieniony lekko grill, zastosowano większe wloty powietrza i zmieniono delikatnie progi. Teraz wszystkie te elementy lekko ciemniejszy odcień by nadać nadwoziu bardziej masywny i agresywny charakter. Plakietka Speed znalazła się w okolicach przedniego koła. Jako standard zamontowane są 22-calowe felgi w kolorze srebrnym.

We wnętrzu również może być agresywnie, a wszystko za sprawą połączenia skóry i Alcantary. Taki zestaw znajdziemy na siedzeniach, desce rozdzielczej i kierownicy. Kupujący mają do wyboru 15 kolorów głównych i 11 dodatkowych, dzięki czemu można je łączyć na wiele sposobów. Konsole środkową można doposażyć w opcjonalną, przyciemnioną aluminiową wstawkę.

Bentley Continental GT Speed Bentley

Na ten moment Bentley nie podał cen. Auto ma trafić do sprzedaży jeszcze w tym roku.