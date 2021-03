Lamborghini Countach na sprzedaż. Jednak mało kogo będzie na nie stać

Lamborghini Countach to auto legenda. Osoby, które wychowywały się w latach 80-90 XX wieku wiedzą, o czym mowa. Chociaż w latach 90-tych Lamborghini wypuściło Diablo, to nadal Countach miało to coś w sobie, że się o nim pamięta i czasem nawet uważa się za lepsze od swojego następcy. A co jeśli powiem, że jeśli masz wystarczającą ilość gotówki możesz zaspokoić swoje wewnętrzne dziecko i kupić takie Lambo?

Lamborghini Countach 5000 QV The Marshall Goldman

Lamborghini Countach – legenda na sprzedaż

W Cleveland w firmie The Marshall Goldman, znalazła się ciekawa oferta. Na sprzedaż trafiło Lamborghini Countach 5000 QV w cenie 395.900 dolarów, czyli mniej więcej 1,5 miliona złotych. Oczywiście w tej cenie na naszym rynku znajdziemy o wiele nowsze, a czasem i tańsze modele włoskiego producenta, ale tutaj kupuje się nie tyle auto, co poczucie posiadania ikony.

To konkretne Lamborghini zostało wyprodukowane w 1988 roku. 5000 Quattrovalvole zasilane jest silnikiem V12 5,2 L, który generuje 455 KM mocy i 500 Nm momentu obrotowego. Zestrojony jest z pięciobiegową, manualną skrzynią biegów.

Z zewnątrz Countach pomalowany został czarnym lakierem Nero. Kontrastuje on ze złotymi felgami OZ Racing i emblematami również w złotym kolorze. Ponieważ jest to model 5000 QV, to na tyle znalazł się sporych rozmiarów spojler.

We wnętrzu dominuje beżowa skóra, ale na desce rozdzielczej znalazło się również miejsce na ciemnobrązową. Dla osób tęskniących za starymi czasami, na wyposażeniu Countach jest odtwarzacz kasetowy i radio marki Alpine.

Prezentowany model, według zapewnień sprzedającego ma na liczniku zaledwie 8.438 km. Lamborghini Countach produkowane było w latach 1974-1990, a i tak sprzedano mniej niż 2000 sztuk, co czyni go jeszcze bardziej wyjątkowym.