Skarabeusze to znane stworzenia z wierzeń egipskich. Można też tak nazwać pojazd wojskowy

Najbardziej rozpoznawalnym autem wojskowym na świecie jest bez wątpienia Humvee, który dał światu cywilnego Hummera, który notabene już niedługo ponownie zawita na rynek w wersji z alternatywnym napędem. Jednak nie jedynym amerykańskim, lekkim wozem opancerzonym świat żyje. Francuska firma Arquus zaprezentowała w Abu Dhabi na IDEX 2021 (Międzynarodowe Targi Zbrojeniowe) własną wizję tego typu pojazdu, który nazywa się Scarabee (pol. Skarabeusz).

Arquus Scarabee – hybryda na polu bitwy

Można powiedzieć, że nowe czasy wymagają nowych rozwiązań, nie tylko wśród użytkowników cywilnych, ale również w armii. W końcu również wojsko musi iść z duchem czasu. Nic, więc dziwnego, że Scarabee wyposażony został w napęd hybrydowy. Napęd elektryczny ma pomóc w trakcie działań na bezszelestne podjechanie pod obiekty wroga i wykonanie misji. Moc, jaką generuje ten napęd to 105 KM. Ponieważ jest to hybryda to musi być zestrojona z klasycznym silnikiem, w tym wypadku jest to wysokoprężna jednostka V6, która generuje dodatkowe 303 KM. Połączony jest z automatyczną skrzynią z ośmioma przełożeniami.

Kolejną ciekawostką są skrętne wszystkie koła. System Sterlinga pozwala Scarabee pokonywać ciasne zakręty, ale również wychylać się za osłon bez wykonywania skomplikowanych manewrów. Dzięki tej funkcji jest w stanie szybciej uciec z danego miejsca, nie narażając się przy tym na ostrzał wroga.

We wnętrzu Scarabee jest w stanie pomieścić się od 3 do 4 żołnierzy. Dzięki napędowi, pojazd ten jest w stanie poruszać się z prędkością 130 km/h.

Arquus Scarabee – udogodnienia i sposób transportu

Arquus zaprezentował Scarabee w następujących poziomach wyposażenia: Patrol SAS, Reconnaissance i Security/Counter-Terrorist. Wersja Patrol na wyposażeniu ma karabin maszynowy 12,7 milimetra, natomiast wersja zwiadowcza 30 milimetrowe działo.

Kompaktowe rozmiary Scarabee pozwalają na transport pojazdu tak by był zawieszony pod helikopterem lub w samolocie C-130 Herkules.

Aby zapewnić bezpieczeństwo dla załogi, kierowca został wysunięty jak najdalej do przodu, aby miał jak najszerszy kąt widzenia, w tym wypadku 200 stopni.