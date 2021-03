Mały, elektryczny pick-up. Wizja całkowicie odmienna od tego, co oferuje Tesla

Auta stricte elektryczne zazwyczaj (ale nie jest to zasadą) wyróżniają się na tle tych z klasycznym napędem. Również wewnątrz oferty danego producenta widać, że linia poprowadzona dla pojazdów na prąd jest zdecydowanie inna niż u pozostałych. Mają się wyróżniać, mają być nowoczesne, mają przywodzić na myśl przyszłość. Najbardziej oryginalną stylistyką może pochwalić się pick-up od Tesli. Może się nie podobać, może zachwycać, ale nie przejdzie się obok niego bez jakiejkolwiek reakcji. Jednak czy zawsze musi być tak, że auto na prąd musi być na siłę udziwniane? Podobne pytanie postawiły sobie osoby z kalifornijskiego startupu Alpha Motor Corporation.

Alpha Wolf Alpha Motor Corporation

Alpha Wolf – pick-up o dosyć klasycznym wyglądzie

O Alpha Wolf, bo tak się nazywa ten mały, elektryczny pick-up, można powiedzieć, że jest dosyć konserwatywny. Będzie budowany na platformie, która znajduje się już w innym pojeździe firmy – Alpha Jax.

To, co pierwsze rzuci się w oczy to orurowane zderzaki, dodatkowe oświetlenie terenowe i sporych rozmiarów koła, które ledwie się mieszczą w poszerzonych błotnikach. Zastosowano tutaj 18-calowe felgi, ale ze względu na wielkość auta zdają się o wiele większe. Gniazdo do ładowania znalazło się przy przednim błotniku od strony kierowcy, na wysokości bagażnika.

Długość Wolfa to 4,78 m. Według producenta do zasilania mają być wykorzystane akumulatory litowo-jonowe o pojemności od 75 do 85 kWh. Ma to zapewnić zasięg ponad 400 km. Czas natomiast, jaki Wolf ma pokonać od 0 do 100 km/h to 6,2 sekundy. Co się tyczy napędu to będzie można wybrać – czy będziemy chcieli jechać w systemie 4x4 czy tylko z napędem na przednią oś.

Alpha Wolf – eleganckie wnętrze i ciekawe akcesoria

Wnętrze prezentuje się dosyć elegancko. Skórzane, pikowane siedzenia, zgrabnie poprowadzona linia deski rozdzielczej, duży centralny ekran do multimediów i pewnie wszelkich innych funkcji oraz drugi ekran przed kierowcą przywołują na myśl auta z wyższej półki. Alpha zapewnia, że wewnątrz oczywiście znajdzie się łączność bluetooth, wiele złączy oraz system audio klasy premium.

Alpha Wolf Alpha Motor Corporation

Co się tyczy akcesoriów, które ma oferować firma w przypadku Wolfa to panel słoneczny instalowany na pace pick-upa, łopata i gaśnice, również przymocowane na tylnym bagażniku i okrągłe światła do jazdy w terenie. Jak na razie nie podano cen wspomnianych opcji.

Alpha Wolf – ceny i dostępność

Alpha Motor Corporation wyceniło swój produkt na 36.000-46.000 dolarów. Zaprezentowany model pomalowany został w kolorze SF Blue, co miało być odniesieniem do błękitnego nieba nad San Francisco. Chętni mogą już zamawiać Wolfa.