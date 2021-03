Akcja NURD. Jeden dzień, jedno województwo. Drony wyłapały tysiąc wykroczeń na przejściach

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach to priorytet rządu

Podlaska policja właśnie podsumowała przeprowadzoną w zeszły piątek (26 lutego) akcję NURD. To ogólnopolskie działania pod hasłem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Takich akcji będzie niedługo znacznie więcej i to nie tylko na Podlasiu. Policja planuje znacznie szerzej zakrojone działania, które będą się odbywały regularnie. Nie mówimy tu o podejściu "od akcji do akcji". Poprawa bezpieczeństwa na zebrach to priorytet rządu. Od czerwca mają zacząć obowiązywać nowe przepisy, które wprowadzono właśnie w tym celu:

Pieszy uzyska pierwszeństwo jeszcze przed przejściem. Nie będzie miał bezwarunkowego pierwszeństwa, ale to na kierowcy będzie spoczywała większa odpowiedzialność niż do tej pory.

Pieszy nie będzie mógł jednak używać na przejściu ani podczas wchodzenia na nie telefonu komórkowego.

Nie będzie już podwójnego limitu prędkości w terenie zabudowanym. Niezależnie od pory dnia będziemy mogli jechać 50 km/h, o ile na drodze nie zostanie ustawiony znak z innym limitem.

Jeden dzień i prawie tysiąc wykroczeń

Podczas jednego dnia działań NURD w województwie podlaskim wyłapano prawie 1000 wykroczeń na przejściach dla pieszych. Aż 670 z nich popełnili kierowcy, a 30 rowerzyści. - Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów nie tylko zależy od przestrzegania przepisów przez kierowców, ale także przez samych pieszych - czytamy w oficjalnym komunikacie policji. Funkcjonariusze z Podlasia podają, że 255 wykroczeń popełnionych właśnie przez niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Policja ma nowe narzędzie do kontrolowania przejść

W działaniach, po raz pierwszy, funkcjonariuszy wspierał policyjny dron. Jego kamery zarejestrowały chociażby niebezpieczny manewr kierowcy hondy w rejonie przejścia dla pieszych na ulicy Piastowskiej w Białymstoku. 75-latek wyprzedzał lewym pasem ciąg pojazdów, które zatrzymywały się przed przejściem, aby ustąpić pierwszeństwa pieszym. Chwilę później mężczyzna został zatrzymany przez policjantów z grupy SPEED. Za swoje nieodpowiedzialne zachowanie 75-latek został ukarany mandatem karnym. Działanie policyjnych dronów możecie zobaczyć na poniższym wideo: