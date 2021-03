Autostrada A2 wśród najdroższych dróg świata. Zmieściła się w pierwszej dziesiątce

Na A2 było drogo. Od połowy lutego jest jeszcze drożej

Nowe opłaty na A2 weszły w życie już 15 lutego o godzinie 6 rano. Po weekendzie kierowcy muszą się liczyć z kolejną podwyżką - za każdy 50-kilometrowy odcinek między Koninem i Nowym Tomyślem zapłacą 23 zł. To o złotówkę więcej niż do tej pory. Niby mało, ale zaledwie rok temu trasa również podrożała o jeden złoty. Fragment autostrady A2 Konin-Nowy Tomyśl podzielony jest na trzy odcinki: Nowy Tomyśl - Poznań, Poznań - Września, Września - Konin. W sumie za podróż osobówką trzeba więc zapłacić 69 zł.

Opłata za 106-kilometrowy fragment Świecko - Nowy Tomyśl pozostała bez zmian i wynosi 18 zł. Za przejazd A2 musimy więc zapłacić w sumie 87 złotych.

Od dzisiaj podwyżki na A2. Drożeją trzy kluczowe odcinki autostrady. Znowu

Budget Direct wzięło do rankingu starą kwotę, a A2 i tak znalazła się wśród dziesięciu najdroższych dróg świata

Ranking firmy ubezpieczeniowej Budget Direct trzeba traktować ciekawostkowo, ponieważ widzimy w nim wiele niedociągnięć. To bardzo ogólny obraz cen, ponieważ podano kwotę, jaką trzeba zapłacić za przejazd całą drogą, ale nie przeliczano opłaty na kilometry. Najdroższa w rankingu droga w rankingu Pennsylvania Turnpike kosztuje w przeliczeniu około 93 euro, ale płacimy aż za 580 km. Z kolei na drugim miejscu widzimy alpejską trasę położoną w Austrii Grossglockner High Alpine Road, gdzie za 47 km płacimy 37,5 euro. W USA płacimy więc ok. 16 eurocentów za każdy kilometr, a w Austrii 80 eurocentów.

"Auto Świat" zwraca też uwagę, że Budget Direct większość cen wzięło z oficjalnych cenników operatorów, ale czasem posiłkowano się innymi źródłami, w tym Wikipedią. Sama firma podkreśla z kolei, że pod uwagę wzięto 20 krajów i możliwe, że gdzieś znalazłyby się droższe trasy. Dlatego podkreślamy, że to ciekawy ranking, ale nie do końca możemy przywiązywać się do miana "najdroższych dróg świata".

Przejazd A2 samochodem osobowym kosztuje teraz 87 złotych. W momencie badania było to 84 zł, co pozwoliło zająć polskiej autostradzie dziesiąte miejsce na liście najdroższych dróg wg Budget Direct. Opublikowany właśnie raport powstawał w styczniu tego roku. I to z końcówki tego miesiąca pochodzi kurs, którym przeliczano wszystkie opłaty na euro.

Zobacz wideo Hulajnogą pod prąd na A2. To kierowca busa z Litwy. Nocą zabrakło mu paliwa

Najdroższe drogi na świecie pełna lista. Top 20 wg Budget Direct

Ranking zdominowały Stany Zjednoczone:

Sześć najdroższych dróg znajduje się w USA.

Po trzy w Austrii i Chorwacji.

Dwie w Szwajcarii.

I po jednej w Kanadzie, Białorusi, Polsce, Danii, Wielkiej Brytanii i Chinach.

Tak prezentuje się pełna dwudziestka wraz z cenami:

Najdroższe drogi świata fot. Budget Direct