Wyciekł film z nowym Lexusem NX. Wideo znika z sieci, ale zdjęcia zostały

To póki co nieoficjalny debiut, ale prawdopodobnie lada moment usłyszymy oficjalny komunikat producenta. Lexus NX to jeden z najpopularniejszych SUV-ów japońskiej marki premium, który właśnie czeka na najnowsze wcielenie. Wersja planowana na 2022 rok nie różni się diametralnie od poprzednika. Japończycy postawili na subtelne, acz skuteczne zmiany, a nie wielką rewolucję.

REKLAMA

Zobacz wideo Lexus LC500 - mistrz pierwszego wrażenia?

Nowy Lexus NX bazuje na platformie TNGA, którą dzieli m.in. z Toyotą RAV4. Póki co nie mamy informacji o jednostkach napędowych w nowym NX'ie, ale można przypuszczać, że w gamie Lexusa pojawi się coś podobnego do najmocniejszej hybrydowej RAV4 w wersji plug-in. Plotki bowiem głoszą, że ofercie pojawi się też wariant NX450h+, czyli hybryda typu plug-in o mocy 306 KM.

Lexus NX 2022 YouTube AUTO OM OTO

Klasyka w nowoczesnej formie

Patrząc na nowego Lexusa NX widać podobieństwo do poprzednika, ale w dużo nowocześniejszej wersji. Odświeżone nadwozie sprawia wrażenie większego i bardziej masywnego, a ostre linie ustąpiły miejscami delikatniejszym liniom. Z przodu nadal mamy szeroki grill w kształcie klepsydry, a na tylnej klapie pojawiła się modna w ostatnim czasie listwa świetlna, którą powoli zaczynają stosować wszyscy producenci.

Lexus IS 500 F też ma pod maską cztery cylindry. Ale razy dwa. No i to wolnossący silnik 5.0

Nowoczesne wnętrze

"Problemem" większości Lexusów jest dość zachowawcze, można wręcz powiedzieć nieco staroświeckie wnętrze. Choć materiały zawsze są wysokiej jakości, sam projekt wnętrza tych aut nie powala na kolana. W NX'ie pojawi się więc nieco świeżości, bo projekt kabiny został zainspirowany wnętrzem futurystycznego Lexusa LC. Wnętrze nadal wygląda na klasyczne i eleganckie, ale dużo bardziej współczesne. Centrum stanowi oczywiście duży dotykowy wyświetlacz, który zajmuje niemal całą konsolę środkową. Pod nim został manualny panel sterowania klimatyzacją z kilkoma przyciskami. Na tunelu środkowym mamy oczywiście drążek od automatycznej skrzyni biegów shift-by-wire, uchwyty na kubki i kilka przycisków (najprawdopodobniej od napędu).

Lexus NX 2022 YouTube AUTO OM OTO

Lexus NX 2022 YouTube AUTO OM OTO