Land Rover Defender z V8. Terenówka do setki rozpędza się w 5,2 s i może mieć 22-calowe obręcze

Land Rover Defender - silniki

Bazowym silnikiem w nowym Land Roverze Defenderze jest dwulitrowy silnik benzynowy 2.0 Si4. Jest on także spalinowym sercem hybrydy plug-in. W polskiej ofercie znajdziemy jeszcze 400-konną propozycję benzynową 3.0 i6 z układem miękkiej hybrydy oraz dwa diesle 3.0 D I6 w wersji 249- lub 300-konnej. Właśnie zaprezentowano topową odmianę. Najszybszy i najmocniejszy Land Rover Defender będzie miał pod maską pięciolitrowy silnik V8 o mocy wyraźnie przekraczającej 500 KM i o maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 625 Nm.

REKLAMA

Opinie Moto.pl: Land Rover Defender 110 2.0D 240 KM S - test: Jego wysokość Defender

Land Rover Defender V8 - osiągi

Land Rover Defender rozpędza się od 0 do 100 km/h w 5,2 sekundy, a wskazówka prędkościomierza zatrzyma się dopiero przy 240 km/h. To liczby krótszej odmiany 90 i to ona pozuje do pierwszych zdjęć. V-ósemka trafi jednak także do dłuższego Defendera 110. W obydwu będzie współpracować z ośmiostopniowym automatem, a napęd 4x4 będzie standardem. To w Defenderze oczywista oczywistość.

Land Rover Defender V8 fot. Land Rover

Tak samo jak ponadprzeciętne zdolności terenowe, których najszybsza wersja terenówki wcale się nie pozbędzie. Nie możemy jednak pozbyć się wrażenia, że na pierwszym miejscu, oprócz silnika, stoi tu jednak styl. Auto na zdjęciach jest gustownie przyciemnione za sprawą wielu czarnych akcentów, stoi na 22-calowych obręczach kół, a zaciski hamulców są błękitne. W strategicznych miejscach pojawiły się specjalne plakietki z oznaczeniem wersji, a z tyłu widzimy poczwórny wydech. Również wnętrze utrzymane jest w ciemnej kolorystyce. Ma lekko surowy charakter auta terenowego, ale to, bez dwóch zdań, luksusowa wersja Defendera. Tapicerka jest skórzana, fotele mają zapewnić dobre trzymanie podczas szybkiej jazdy, a wiele miejsc wykończono alcantarą. Spójrzcie choćby na kierownicę.

Land Rover Defender V8 fot. Land Rover

Land Rover Defender V8 fot. Land Rover

Land Rover Defender V8 - ceny

Ile Land Rover Defender z silnikiem V8 będzie kosztował w Polsce? Tego jeszcze nie wiemy. Aktualnie najszybsza i najmocniejsza odmiana 3.0 i6 400 KM startuje od 316 100 zł za Defendera 90 w wyposażeniu Standard AWD. Trzeba będzie do tej kwoty sporo dopisać. Cen nie podano także na innych rynkach. Amerykańskie media spekulują o 85 000 dol. za Defendera i 90 000 dol. za 110.