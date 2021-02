Jest wykonawca na A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską. To już trzeci odcinek

Autostrada A2 połączy zachód ze wschodem

Autostrada A2 to wciąż budowana droga, która połączy granicę z Niemcami (Świecko) z przejściem granicznym z Białorusią w Kukurykach. A2 łączy ze sobą kilka największych miast w Polsce - Poznań, Łódź i Warszawę. W okolicach Łodzi przecina się z autostradą A1, dzięki czemu można z niej wygodnie ruszyć albo na południe w kierunku Katowic, albo nad morze do Trójmiasta. Docelowo droga ma mieć 657 km. Większość autostrady jest już zbudowana. Gotowy jest cały zachodni odcinek od granicy do Warszawy. Na wschód kraju biegnie tylko mały fragment od stolicy. To ma się już niedługo zmienić.

Jest wykonawca A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie poinformowała, że wybrano kolejnego wykonawcę jednego odcinka A2 pomiędzy Siedlcami i Biała Podlaska. Zwycięzcą przetargu jest firma POLAQUA i oferta za 467 611 011,65 zł. Chodzi o fragment pomiędzy rejonem miejscowości Swory a węzłem Biała Podlaska.Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie projektu budowlanego, uzyskanie niezbędnych decyzji, a następnie budowa około 14 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Ponadto powstaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

odcinek A2 pomiędzy Siedlcami a Białą Podlaską fot. GDDKiA

Kiedy A2 dojedzie do granicy z Białorusią?

GDDKiA coraz chętniej mówi o konkretnych terminach. Jeszcze w zeszłym roku kierowcom oddano 15 km autostrady między węzłem Lubelska a obwodnicą Mińska Mazowieckiego. Na jesieni 2023 r. mamy pojechać kolejnymi dwoma odcinkami pomiędzy węzłami Kałuszyn i Groszki oraz Gręzów i Siedlce Zachód. Z kolei do lata 2024 r. gotowy będzie ostatni fragment między węzłami Groszki i Gręzów.

Trochę później A2 ruszy jeszcze dalej na wschód. Na fragment od Siedlec do Białej Podlaskiej toczą się cztery postępowania przetargowe. W przypadku ostatniego 32-kilometrowego odcinka autostrady A2 od Białej Podlaskiej do granicy z Białorusią ogłoszono przetarg na wybór projektanta, który opracuje projekt budowlany i uzyska niezbędne decyzje umożliwiające realizacje robót w terenie. 3 lutego 2021 r. odbyło się otwarcie ofert. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji. Tu wciąż czekamy na konkretną datę zakończenia robót.

A2 na wschód od Warszawy fot. GDDKiA

To nie koniec prac na autostradzie A2

W województwie łódzkim i mazowieckim nadal trwa opracowywanie koncepcji poszerzenia autostrady A2 na długości ok. 89 kilometrów o dodatkowy pas ruchu. Docelowo autostrada będzie miała od węzła Konotopa do węzła Pruszków po cztery pasy ruchu na jednej jezdni, natomiast dalszy odcinek do węzła Łódź Północ trzy pasy ruchu.

Trzeci pas ma być gotowy w drugiej połowie 2025 r.

