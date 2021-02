Chevy Corvair 95 Rampside jest rzadkim i dziwnym autem. To pikap z silnikiem z tyłu. Teraz można go kupić

Chevrolet Corvair był produkowany w latach 1959-1969 i to jedyny amerykański projekt samochodu z silnikiem umieszczonym z tyłu i chłodzonym powietrzem. Konstrukcja jest znacznie rzadszego kuzyna jest taka sama. W przypadku samochodu z otwartą skrzynią ładunkową to wyjątkowo awangardowy pomysł.

Może dlatego koncern General Motors sprzedał niezbyt wiele egzemplarzy tego auta. W 1962 roku, z którego pochodzi egzemplarz na zdjęciach klientów znalazły zaledwie 4102 sztuki modelu Corvair 95 Rampside.

Teraz jeden można kupić w domu aukcyjnym RM Sotheby's. Jego nazwa bierze się od rozstawu osi (95 cali) oraz dodatkowej otwieranej burty, którą umieszczono z boku auta (Rampside). Egzemplarz wystawiony na sprzedaż przez dom aukcyjny jest w imponująco dobrym stanie.

Pod tylną częścią przestrzeni ładunkowej kryje się standardowa jednostka napędowa modelu Corvair. Silnik ma sześć cylindrów i przeciwsobny układ tłoków poruszających się w przeciwnych kierunkach, stąd popularna nazwa "boxer". Jego konstrukcja kojarzy się z popularnym europejskim Volkswagenem Transporterem w wersji pikap.

Chevrolet Corvair 95 Rampside fot. RM Sotheby's

Silnik Chevroleta Corvair 95 Rampside ma raptem 81 koni

W 95 Rampside użyto wbrew swojej nazwie Turbo-Air wolnossącego silnika o pojemności 2,4 litra i mocy zaledwie 81 KM. Takiego samego jak w osobowym modelu Corvair z 1962 roku. Jednak atrakcją samochodu wystawionego na sprzedaż nie są osiągi, a unikalność oraz doskonały stan techniczny i wizualny.

Dlatego jego cena została określona na 35-40 tys. euro. Co ciekawe ten egzemplarz jest do kupienia w Europie, a dokładnie w Szwajcarii. Trafił do nie z Francji, a tam po kompleksowej renowacji ze Stanów Zjednoczonych. Z powodu charakterystycznego koloru nasz bohater ma ksywkę "Big Orange".

Oprócz tego jest nieźle wyposażony. Ma szprychowe osłony obręczy kół, akcesoryjne relingi wokół przestrzeni ładunkowej, otwierany dach oraz zewnętrzne akcenty Deluxe, które polegają na pokryciu chromem różnych elementów nadwozia. Wnętrze jest wykończone równie elegancko i w podobnych barwach. Tapicerka siedzeń ma brązowo-pomarańczowy kolor, a cała kabina jest w bardzo dobrym stanie.

Chevrolet Corvair 95 Rampside z 1962 roku jest bardzo oryginalny, ma założoną kartę FIVA (Międzynarodowej Federacji Samochodów Zabytkowych), która jest swego rodzaju paszportem klasycznych aut i czeka na nowego właściciela w miejscowości Thorishaus-Bern. Jeśli masz pod ręką 40 tys. euro, możesz nim zostać.

Chevrolet Corvair 95 Rampside fot. RM Sotheby's