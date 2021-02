Zespół Alfa Romeo pokazał w Warszawie bolid F1. Jest biało-czerwony. Robert Kubica: "Na wyścigach będę widzem"

Polskich akcentów jest znacznie więcej. Po raz pierwszy w historii oficjalna prezentacja zespołu Formuły 1 odbyła się w Polsce, a dokładnie w warszawskim Teatrze Wielkim. Poznaliśmy też wygląd kombinezonu i kasku polskiego kierowcy. Niestety nie będzie go używał tak często, jakby chciał to robić. Pełni rolę kierowcy testowego, a ze względu ograniczenie ich liczby, znacznie częściej będzie siedział w fotelu nowego symulatora bolidu.

REKLAMA

Zobacz wideo

W trakcje konferencji padło kilka ciekawych pytań, a właściwie interesujących odpowiedzi. Robert zapytany przez jednego z dziennikarzy co jest najlepszą oraz najgorszą stroną roli kierowcy testowego odparł: "Najlepsze jest to, że znów zasiądę za kierownicą bolidu Formuły 1. A najgorsze, że nie zrobię tego w czasie wyścigów, bo wówczas będę widzem".

To nie jest do końca prawda, bo oprócz roli kierowcy testowego w zespole Alfa Romeo Racing ORLEN, polski kierowca pełni też rolę rezerwowego zawodnika. To oznacza, że gdyby, któryś z podstawowych kierowców zespołu, Kimi Raikkonen albo Antonio Giovinazzi, nie mógł wystartować, zastąpi go właśnie Kubica.

Prezentacja bolidu Prezentacja bolidu Alfa Romeo Racing ORLEN C41C41 fot. Alfa Romeo Racing ORLEN

Sezon 2021 w Formule 1 będzie obfitował w niespodzianki

Oczywiście nie życzymy nikomu źle, ale rozpoczynający się wkrótce (28 marca 2021 odbędzie się pierwszy wyścig w Bahrajnie, a poprzedzą go testy w połowie marca) sezon może być pełen niespodzianek. Kierowca może zostać wykluczony z wyścigu na przykład w związku z podejrzeniem o zakażenie się koronawirusem. Wtedy będzie go obowiązywać ścisła kwarantanna.

Organizatorzy królewskiej serii wyścigowej zapowiadają też próby przeprowadzenia dodatkowych krótkich wyścigów, tzw. sprint race. Decyzja o tym, czy się odbędą ma zapaść przed pierwszą rundą tegorocznej Formuły 1. Jednak w tej chwili niewiele o nich wiadomo, co przyznał zapytany o tę kwestię jeden z zawodników Alfa Romeo Racing ORLEN, Kimi Raikkonen.

Nowy bolid Alfa Romeo C41 wygląda pięknie, chociaż tak naprawdę jest modyfikacją zeszłorocznej wyścigówki. Został zaprojektowany w słynnym studiu Centro Stile pod okiem dyrektora wyścigowego zespołu Frederika Vasseura oraz dyrektora technicznego Jana Monchaux. Obaj razem z trójką kierowców zespołu byli uczestnikami warszawskiej konferencji.

Doświadczenia zebrane w trakcie tegorocznych testów i rywalizacji mają posłużyć do opracowania zupełnie nowego samochodu wyścigowego na kolejny sezon w 2022 roku. Zostanie do tego wykorzystany nowy tunel aerodynamiczny oraz symulator jazdy bolidem. A co będzie robił Robert Kubica w przerwach pomiędzy swoimi obowiązkami w zespole Alfa Romeo Racing ORLEN?

Prezentacja bolidu Alfa Romeo Racing ORLEN C41 fot. Alfa Romeo Racing ORLEN

Robert Kubica może wystartować w Le Mans

Jedyny polski kierowca wyścigowy, który wygrał wyścig Formuły 1 wystartuje w serii wyścigów wytrzymałościowych WEC w klasie prototypów LMP2. Usiądzie za kierownicą wyścigowego bolidu duńskiego zespołu High Class Racing. Polak, który startował w 2020 roku w serii DTM cieszy się na tę zmianę, bo uważa, że jazda bolidami LMP2 znacznie bardziej przypomina bolidy Formuły 1.

Dzięki temu łatwiej mu będzie się przestawiać na sposób jazdy jednym i drugim samochodem wyścigowym. Pierwszy wyścig, w którym brał udział już się odbył 31 stycznia 2021. Był to słynny Daytona 24H, nienależący do serii WEC. Kubicę znów dopadł pech i nie zdążył przejechać w nim ani jednego kółka, ponieważ zespół odpadł z rywalizacji wcześniej z powodu awarii skrzyni biegów.

Robert Kubica będzie miał kolejne szanse w wyścigach serii World Endurance Championship. Sezon rozpocznie się 4 kwietnia 2021 roku na portugalskim torze Portimao. Wprawdzie funkcja kierowcy testowego w zespole Alfa Romeo Racing ORLEN jest dla Polaka priorytetowa, ale mam zamiar ją połączyć z udziałem w kilku wyścigach z serii WEC. Miejmy nadzieję, że wystartuje między innymi w słynnym 24-godzinnym wyścigu w Le Mans i tym razem wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Kask Roberta Kubicy fot. Alfa Romeo Racing ORLEN