Pijani, z zakazem kierowania i na holu uciekali przed policją. Głupszej kombinacji być nie mogło

Policja zatrzymała dwóch braci, z których jeden holował drugiego. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że obaj byli pijani, a po tym jak zauważyli radiowóz zaczęli uciekać. Co więcej - każdy z braci miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a jeden z nich był dodatkowo poszukiwany przez prokuraturę. Ale po kolei.

Uciekali na holu

Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór 18 stycznia w Gorzowie Wielkopolskim. Około godziny 23 policjanci patrolujący okolice ul. Kostrzyńskiej zauważyli dwa holujące się auta – renault i volkswagena. Uwagę policjantów przykuł styl jazdy obu kierowców. Co chwilę wpadali w poślizg i wyglądało na to, że nie do końca radzą sobie z kontrolą pojazdów. Taki styl jazdy jest zagrożeniem dla innych uczestników ruchu, więc postanowili zatrzymać kierowców. Po włączeniu sygnałów holujący mężczyźni przyspieszyli i zaczęli uciekać w stronę miejscowości Jeżyki. Policjanci ruszyli w pościg, zajechali drogę uciekinierom i zatrzymali obu kierowców.

Trzy promile alkoholu

Okazało się, że to bracia. Niezatrzymanie się do kontroli to tylko jedno z przewinień, które mają na sumieniu. Obaj mężczyźni byli pijani - 39-latek miał w swoim organizmie prawie półtora promila alkoholu, a 34-latek - prawie trzy. Starszy z braci jechał samochodem marki Renault i linką holował swojego młodszego brata w volkswagenie. Z ustaleń policji wynika, że obaj mieli sądowy zakaz kierowania jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi. Starszy z braci był dodatkowo poszukiwany przez gorzowską prokuraturę do innej sprawy. Jak by tego było mało, oba auta nie miały ważnych badań technicznych.

Samochody zostały zabezpieczone, a bracia trafili na noc do gorzowskiej komendy. Kiedy wytrzeźwieją usłyszą zarzuty związane z jazdą w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dodatkowo starszy z nich odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

Radiowóz policji Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta