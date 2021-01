Głośny apel o obowiązek zmiany opon. Aż 1/3 Polaków jeździ w zimę na letnich

Czy w Polsce trzeba zmieniać opony na zimę?

Wbrew opinii zaskakująco dużej części kierowców, zmiana opon na zimowe nie jest w Polsce regulowana przepisami i wcale nie jest obowiązkowa. Wobec tego to od kierowcy zależy, jakiego rodzaju ogumienie będzie miał w swoim pojeździe. Z obserwacji warsztatowych wynika, że aż 1/3 polskich kierowców decyduje się na jazdę w okresie zimowym na letnich oponach. Dlaczego? W ostatnich latach zimy w Polsce są znacznie łagodniejsze. Zdarzają się mroźne i śnieżne dni, ale przez większość czasu jeździmy, zwłaszcza w miastach, po odśnieżonych drogach.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedy zmienić opony na zimowe?

Letnia opona zimą. Groźny jest nie tylko śnieg

To złudne poczucie bezpieczeństwa. Opony letnie nie zapewniają odpowiedniej przyczepności auta nawet na suchej drodze w temperaturach poniżej siedmiu stopni Celsjusza – twardnieje wtedy mieszanka gumowa w ich bieżniku, co pogarsza przyczepność szczególnie na mokrych, śliskich drogach. Wydłuża się droga hamowania oraz znacznie zmniejsza zdolność do przekazywania momentu napędowego na nawierzchnie? drogi. Ciekawe badanie przeprowadził "Auto Express" z brytyjskim automobilklubem RAC. Opony letnie przetestowano w zimowych warunkach. Co ważne, nie tylko na zaśnieżonej drodze.

Na ośnieżonej drodze przy prędkości 48 km/h samochód na oponach zimowych zahamuje wcześniej niż samochód na oponach letnich aż o 31 metrów

Na mokrej nawierzchni przy prędkości 80km/h przy temperaturze sześciu stopni Celsjusza droga hamowania samochodu jadącego na oponach letnich była dłuższa aż o siedem metrów niż samochodu na oponach zimowych.

Na mokrej nawierzchni przy prędkości 90 km/h przy temperaturze dwóch stopni Celsjusza droga hamowania samochodu jadącego na oponach letnich była dłuższa aż o 11 metrów niż samochodu na oponach zimowych.

Opony badanie fot. Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego

Obowiązek jazdy na zimowych i całorocznych oponach w Polsce od 1 grudnia?

Coraz częściej pojawiają się apele o wprowadzenie w Polsce obowiązku zmiany opon na okres zimowy. Wraz z siarczystymi mrozami temat powrócił teraz za sprawą Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego. Z badań PZPO wynika, że nawet 80 proc. Polaków popiera wprowadzenie takiego przepisu. Obowiązek jazdy na oponach zimowych rozumie się nie tylko jako klasyczne zimówki, ale także opony całoroczne. Proponowany termin, od którego mielibyśmy jeździć na oponach zimowych lub całorocznych to 1 grudnia. Od grudnia na terenie całego kraju temperatury zaczynają regularnie spadać poniżej pięciu-siedmiu stopni Celsjusza, a to granica, gdy kończy się dobra przyczepność opon letnich.

- Skoro wprowadzono obowiązek zapinania pasów – czyli uregulowano sytuacje po zderzeniu, to dlaczego nie zajęto się do tej pory przyczynami tych zderzeń? Niemal 20-25 proc. z nich ma związek z oponami! W sytuacji, kiedy wpływamy swoim zachowaniem na innych i może mieć to katastrofalne skutki ze względu na prędkość czy masę auta – nie powinno być dowolności. Jest to bardzo zastanawiające, że w świadomości nie połączyły się następujące zależności: jazda zimą na oponach z homologacja zimową – czyli zimowych lub całorocznych – to prawdopodobieństwo wypadku mniejsze o 46 proc., a liczba wypadków mniejsza o 4-5 proc.- komentuje Piotr Sarnecki, dyrektor generalny Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO).

Opony całoroczne bez tajemnic. Ile można zaoszczedzić i kto powinien je wybrać?

Obowiązek zmiany opon na zimowe w innych krajach

W Unii Europejskiej w wielu krajach istnieje obowiązek zmiany opon na okres zimowy. Mandat za brak opon zimowych grozi nam m.in. w Niemczech, Norwegii, Szwecji, Austrii, Czechach, Słowacji, Litwie, Estonii, Rumunii czy nawet Turcji. W niektórych krajach, jak Francja czy Włochy, prawo określa konkretne warunki, w których kierowcy muszą mieć w samochodzie założone opony zimowe.

Ze statystyk Komisji Europejskiej wynika, że w 27 europejskich krajach, w których wprowadzono wymóg jazdy na oponach z homologacją zimową, nastąpiła średnio 46 proc. redukcja prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku drogowego w porównaniu z jazdą na oponach letnich w warunkach zimowych. Według raportu KE wprowadzenie prawnego wymogu jazdy na oponach posiadających homologację zimową zmniejsza liczbę śmiertelnych wypadków o 3 proc.

- Sama ostrożna jazda to za mało. Na drodze nie jesteśmy sami. Co z tego, że dobrze i bezpiecznie jedziemy, skoro inni nie. A oni mogą w nas wjechać, bo nie zdążą wyhamować na śliskiej drodze. Nie powinno być aż takiej dowolności w sytuacji, kiedy wpływamy swoim zachowaniem na innych i może mieć to katastrofalne skutki ze względu na prędkości czy masę auta. Każdy inaczej racjonalizuje sobie dlaczego w grudniu czy styczniu jeszcze nie wymienił opon. Dla kogoś pora na zimówki jest dopiero wtedy, gdy pada śnieg po kostki, albo jest -5 st. C. Ktoś inny stwierdzi, że jeździ tylko po mieście, więc przejeździ zimę na letnich gumach z bieżnikiem 2 mm. To wszystko są bardzo niebezpieczne sytuacje – podsumowuje Piotr Sarnecki.

Obostrzenia i mandat za wymianę opon. Ministerstwo Zdrowia zajęło jasne stanowisko

Obowiązkowa wymiana opon - jakie jest wasze zdanie?

Przytoczyliśmy dzisiaj argumenty zwolenników wprowadzenia obowiązku zmiany opon na zimowe (lub całoroczne) na okres zimowy. A jakie jest wasze zdanie? Dajcie nam znać w sondażu i komentarzach. Do tematu z pewnością wrócimy.