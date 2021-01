Alfa Romeo Giulietta nie jest już produkowana. Co dalej z kompaktowymi Alfami?

Koniec produkcji Giulietty

Produkcję Alfy Romeo Giulietta zakończono w grudniu zeszłego roku. Wtedy włoską fabrykę w Cassino opuściły ostatnie egzemplarze tego oryginalnego, znajdującego się w sprzedaży od 2010 r. kompaktu. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, powołując się na przedstawicieli producenta, zwraca uwagę, że jednym z głównych powodów wycofania Giulietty był brak silników, które mogłoby spełnić normę emisji spalin E6D-final.

Ile kosztuje teraz Alfa Romeo Giulietta?

Na oficjalnej stronie polskiego oddziału Alfy Romeo wciąż znajdziemy Giuliettę w spisie dostępnych modeli. Choć auto nie jest już produkowane, to nie sprzedano przecież wszystkich egzemplarzy. Te wciąż czekają na swoich kierowców. Może to być więc znakomity moment na kupno. Alfa Romeo Giulietta to auto leciwe, ale zostało kilkukrotnie odświeżone i wciąż stanowi ciekawą propozycję w segmencie. Dealerzy zaczną też kusić coraz większymi rabatami. Ile Giulietta kosztuje teraz? Podajemy wyjściowe ceny z oficjalnego polskiego cennika za auta z roku produkcji 2020.

1.4 T-JET TURBO BENZYNA 120 KM MT FWD 5D - od 76 300 zł (wersja wyposażenia Giulietta)

1.6 JTDM TURBO DIESEL 120 KM MT FWD 5D - od 86 400 zł (Giulietta)

1.6 JTDM TURBO DIESEL 120 KM TCT FWD 5D - od 103 700 zł (Sprint)

2.0 JTDM TURBO DIESEL 170 KM TCT FWD 5D - od 123 500 zł (Veloce)

Co dalej z Alfą Romeo w segmencie C?

Wycofanie z produkcji Giulietty oznacza, że w ofercie włoskiego producenta zostaną tak naprawdę dwa modele, obydwa z klasy średniej - Giulia oraz Stelvio. Jeszcze nie tak dawno temu koncern FCA zapowiadał, że Giulietta doczeka się nowej generacji. Miał to być dość rewolucyjny projekt, ponieważ planowano oprzeć auto na tylnonapędowej konstrukcji. Giulietta zajęłaby więc miejsce BMW, które, tak jak wszyscy, postawiło w tej klasie na napęd na przód lub 4x4. Niestety, te plany zostały anulowane, a na pewno zawieszone. Bezpośredniego następcy Giulietty nie doczekamy się w najbliższym czasie.

W segmencie samochodów kompaktowych sprzedaż marki napędzać ma model Tonale, czyli SUV, który na rynku rzuci wyzwanie Volvo XC40, BMW X1, Lexusowi UX oraz Mercedesowi GLA. Wielka premiera planowana jest na jesień tego roku.

