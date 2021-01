Jeep Gladiator w Polsce. Znamy już cenę premierowej wersji i dane silnika dla Europy

Jeep Gladiator - ceny w Polsce

Jeep Gladiator to terenowy pickup zbudowany na bazie Jeepa Wranglera Unlimited. Został wyceniony w Polsce na 289 000 zł. Sporo, ale to cena premierowej wersji Launch Edition. Takie wersje zawsze są drogie, ale odwdzięczają się bogatym wyposażeniem. To choćby skórzane fotele, system audio Alpine Premium Audio, multimedia Uconnect z 8,4-calowym ekranem i obsługą Apple CarPlay oraz Android Auto, offroadowa kamera przednia i cały zestaw zaawansowanych systemów bezpieczeństwa. Lauch Edition to oczywiście także dodatki, które sprawią, że premierowy Gladiator będzie się wyróżniał na tle reszty rodziny - przykładowo 18-calowe felgi i ekskluzywne logo.

REKLAMA

Z czasem do polskiej oferty dołączą tańsze wersje: Sport i Overland. Jeep twierdzi, że Sport oferuje ulepszoną funkcjonalność i off-roadową personalizację, natomiast Overland jest punktem odniesienia zarówno pod względem komfortu, jak i technologii, z szeroką gamą elementów zawartych w standardzie. Na cenniki Gladiatora Sport i Overland jeszcze czekamy.

Zobacz wideo Jeepy Compass 4xe i Renegade 4xe na pierwszym filmie

Jeep Gladiator - silnik w Polsce

Do Polski Jeep Gladiator przyjedzie z 3-litrowym dieslem V6 3.0 Multijet o mocy 264 KM i 600 Nm maksymalnego momentu obrotowego (od 1400 do 2800 obr./min). To jedyna jednostka napędowa, jaka będzie u nas oferowana. Standardem będzie napęd na cztery koła oraz 8-stopniowy automat. Osiągi? Przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 8,6 s oraz 177 km/h prędkości maksymalnej. Deklarowane zużycie paliwa to 9,5-9,8 l/100 km.

Jeep Gladiator - najciekawsze informacje

Jeep Gladiator, tak jak Wrangler, bazuje na konstrukcji ramowej. Mierzy aż 5591 cm długości, co na europejskie warunki czyni z niego pickupa-giganta. Gladiator w topowej odmianie Rubicon ma 282 mm prześwitu, a jego głębokość brodzenia to 762 mm. Może się pochwalić także świetnymi własnościami terenowymi - kąt natarcia wynosi 43,6 stopnia, rampowy - 20,3 stopnia, a zejścia - 26 stopni. Dzięki zaawansowanemu systemowi full-time Selec-Trac 4x4, obejmującemu dwubiegową skrzynię rozdzielczą o przełożeniu redukcyjnym równym 2,72:1, a także oś przednią i tylną Dana 44 heavy-duty trzeciej generacji z przełożeniem 3,73:1.

Jeep Gladiator wyróżnia się też skrzynią ładunkową o długości 153 cm, oferując ponadprzeciętną wszechstronność, funkcjonalność i elastyczność. Pickup może przewieźć 725 kg ładunku i przeciągnąć przyczepę o masie do 3470 kg.

Oto nowy Jeep Grand Cherokee. Został zaprezentowany w wersji L