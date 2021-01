Nowy Fiat Panda już w sprzedaży. Przeglądamy cennik

Fiat Panda w tym roku obchodzi 40. urodziny. "Stara" Panda 4x4 nadal cieszy się ogromną popularnością, szczególnie w górach. I to nie tylko w Polsce. Jeśli pojedziemy w Alpy, do Włoch czy Austrii, na swojej drodze napotkamy wiele tych modeli. To na tyle niezawodne i sprawne terenowo auto (mowa oczywiście o wzniesieniach i nieodśnieżonych drogach), że wielu właścicieli do tej pory nie zrezygnowało z niego na rzecz nowszych modeli.

Nowy Fiat Panda może pochwalić się nowoczesną stylistyką i odświeżonym wnętrzem. Pojawił się w nim system multimedialny z 7-calowym ekranem i złączem Apple CarPlay/Android Auto.

Dwa silniki

W gamie modelowej nowej Pandy znajdziemy dwie jednostki napędowe. Podstawowy motor to silnik TwinAir o objętości skokowej 0,9 litra generujący 85 KM. Alternatywą jest miękka hybryda z silnikiem 1.0 o mocy 70 KM.

Fiat Panda 2021 fot. Fiat

Fiat Panda Sport

Nowością w cenniku Fiata Pandy jest wersja wyposażenia Sport. Obejmuje ona m.in. 16-calowe aluminiowe felgi, klamki i obudowy lusterek polakierowane w kolorze nadwozia oraz chromowane logo Sport umieszczone z boku auta. Pandę Sport można zamówić w nowym szarym kolorze Matt Grey.

Fiat Panda 2021 fot. Fiat

Fiat Panda cennik

Cennik nowego Fiata Panda zaczyna się od 46 200 zł za wersję wyposażenia Panda i silnik 1.0 70 KM. Za auto z tym samym silnikiem w innych wersjach wyposażenia zapłacimy:

49 200 zł wersja Life;

52 200 zł wersja Sport;

55 200 zł wersja City Cross;

59 200 zł wersja Cross.

Fiat Panda 2021 fot. Fiat

Decydując się na silnik 0.9 TwinAir o mocy 85 KM ceny prezentują się następująco:

61 200 zł wersja Wild 4x4;

67 200 zł wersja City Cross;

71 200 zł wersja Cross.

Fiat Panda 2021 fot. Fiat