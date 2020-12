Ferrari 812 GTS Decimo Anniversario. Specjalna wersja na 10 lat marki w Polsce

Ferrari 812 GTS ma umieszczony z przodu silnik V12 o pojemności 6,5 litra oraz mocy 800 KM, która jest przekazywana wyłącznie na tylną oś. Pozwala to na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 2,9 sekundy oraz rozpędzenie się do prędkości 340 km/h. To właśnie ten imponujący supersamochód Ferrari wybrało, aby uczcić okrągłą rocznicę obecności w Polsce.

“Postanowiliśmy uczcić 10-lecie marki w Polsce edycją specjalną modelu 812 GTS. Jednostka silnikowa V12, będąca sercem tego modelu, to kwintesencja motoryzacji.Auto powstało w specjalnym programie Tailor Made, który pozwala na niezwykle wysoki poziom indywidualizacji zamówienia. Dzięki temu egzemplarz ten jest jedyny na świecie -

mówi Jacek Bąk, General Manager w salonie Ferrari Warszawa. Na zdjęcia wyjątkowego Ferrari wciąż czekamy, ale polski oddział już ujawnił kilka detali 812 GTS.

Ferrari 812 GTS Decimo Anniversario fot. Ferrari

To już 10 lat Ferrari w Polsce

Legendarna marka z Maranello zawitała nad Wisłę 10 lat temu. Pod koniec 2010 r. otwarto pierwszy polski salon Ferrari w Warszawie przy prestiżowej ulicy Nowy Świat. Kilka lat później jego właścicielami zostali Grupa Pietrzak oraz Adam Niesłuchowski. W 2013 roku powstał pełnowymiarowy salon Ferrari Katowice, zarządzany przez Jakuba i Bogdana Pietrzaków. Jako zwieńczenie dotychczasowych działań Ferrari w Polsce można z pewnością wskazać otwarcie nowego salonu i serwisu Ferrari Warszawa na Okęciu.

Co ciekawe, nowy warszawski salon to jeden z pierwszych salonów marki, który spełnia najnowsze standardy identyfikacji wizualnej Ferrari, z całkowicie przeprojektowanym pokojem konfiguracji oraz strefą lounge. Nowy obiekt dysponuje 9 miejscami ekspozycyjnymi, nowoczesnym autoryzowanym serwisem oraz strefą podziemną, gdzie poza studiem car detailingu znajdują się dedykowane miejsca garażowe dla aut klientów. To nie tylko salon i serwis, ale także miejsce biznesowych spotkań i ciekawych imprez.

Równie ciekawy jest obiekt w Katowicach. Wraz z rozbudową salonu (sprzedawane są w nim także samochody Maserati) stworzono tam włoską restaurację Ristorante La Squadra. To nie tylko restaurację, ale także elegancka przestrzeń wystawowa poświęcona motoryzacji. Dotąd w Polsce nie było takiego połączenia.

Na tym Ferrari nie zamierza poprzestawać i możemy się spodziewać dalszej ekspansji marki na polskim rynku. Świetną okazją do tego na pewno będzie pojawienie się na drogach nowego, "bazowego" samochodu producenta - Ferrari Roma.

