Czy można jechać do Niemiec? Od środy "lockdown", oto lista stron do sprawdzenia przed podróżą

W skrócie: nie powinnyśmy wyjeżdżać, jeśli nie musimy, ale nowe ograniczenia są najbardziej uciążliwe dla mieszkańców Niemiec. Przedstawiciele władz uznali, że dotychczasowe obostrzenia nie spełniają zamierzonej roli, a niektórzy wręcz twierdzą, że sytuacja wymknęła się im spod kontroli. W Badenii-Wirtembergii została nawet wprowadzona "godzina policyjna". Pomiędzy 20, a 5 rano nie wolno wychodzić z domu bez istotnego powodu.

REKLAMA

Nowych ograniczeń jest dużo, dotyczą między innymi sposobu spędzania świąt. W Niemczech można to robić jedynie w gronie najbliższej rodziny. I to jest kluczowa informacja dla wszystkich wybierających się do krewnych za zachodnią granicą. Ale Niemcy wciąż jej nie zamknęły, ruch wewnątrz krajów należących do Unii Europejskiej i strefy Schengen nie został zablokowany, tylko utrudniony.

Może się jednak okazać, że w świetle przepisów obowiązujących od najbliższej środy do co najmniej 10 stycznia 2021 roku nie ma po co jechać. Poza tym władze zniechęcają do wyjazdów w celach rodzinnych i turystycznych.

Można to zrobić wyłącznie z istotnego powodu, a podróż z kraju znajdującego się w czerwonej strefie wymaga wcześniejszej rejestracji w niemieckim systemie elektronicznym oraz autokwarantanny. Teoretycznie powinna trwać dziesięć dni, ale w przypadku przedstawienia aktualnego testu na obecność koronawirusa, można ją ograniczyć do pięciu dni.

kolonia, jarmark paulafunnell/flickr.com

Dla Niemiec Polska jest czerwoną strefą, to oznacza ograniczenia w podróżowaniu

Polska została uznana przez niemiecki Instytut Roberta Kocha za kraj wysokiego ryzyka epidemicznego, więc musimy liczyć się z powyższymi utrudnieniami oraz, że przestrzeganie przepisów będzie kontrolowane, na granicy i na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Ruch na granicach nie został wstrzymany głównie dlatego, by umożliwić mieszkańcom Unii Europejskiej powrót na święta do domu oraz możliwość dotarcia do pracy, ale nie podróżowanie do innych krajów.

Jeśli mimo to ktoś się zdecyduje na wyjazd i dopełni niezbędnych formalności, powinien na bieżąco śledzić sytuację, a na pewno sprawdzić ją tuż przed podróżą. Gdzie? Teoretycznie powinniśmy polecić stronę polskiego MSZ, ale umieszczone tam informacje jeszcze nie zostały zaktualizowane po ostatniej decyzji niemieckiego rządu.

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że oddzielne przepisy mogą zostać wprowadzone w każdym z 16 niemieckich krajów związkowych. Najbardziej aktualne dane na temat sytuacji i obowiązujących zasad można znaleźć na poniższych stronach internetowych. Część zawartych tam informacji jest dostępna w języku angielskim, inne - w niemieckim: