Już dziś uroczysta gala "The Best of Moto". Poznamy Samochody Roku, które wybraliście z nami

Już dzisiaj o godzinie 19:00 rozpocznie się uroczysta gala The Best of Moto 2019. Poprowadzą ją redaktor naczelny Moto.pl Tomasz Korniejew oraz dziennikarze Moto.pl. Galę i ogłoszenie wielkich zwycięzców będziecie mogli śledzić na Moto.pl oraz stronie głównej Gazety.pl. Z oczywistych względów nasza tegoroczna impreza może się odbyć tylko wirtualnie, ale nie martwcie się - będzie się działo.

Widzimy się o 19:00 na Gazecie.pl oraz Moto.pl.

Zaproszenie na galę The Best of Moto 2020 fot. Moto.pl

The Best of Moto - kategoria główna. Kia Stinger, Porsche 911... a który model okaże się Samochodem Roku dzisiaj?

W kategorii głównej o zwycięzcy decydują jurorzy oraz nasi czytelnicy w głosowaniu. W poprzednich dwóch edycjach nikt nie miał wątpliwości - najpierw wygrała Kia Stinger, a rok później Porsche 911. Obydwa modele okazały się faworytami i jurorów, i naszych czytelników. Który model wygra w edycji 2020? O najważniejszą nagrodę walczy kilku naprawdę mocnych kandydatów. Oto cała czternastka w kolejności alfabetycznej:

Audi A3

BMW serii 4

Citroen C4 i e-C4

Ford Puma

Honda Jazz

Hyundai i10

Kia Sorento Hybrid

Land Rover Defender

Mercedes-Benz Klasy S

Peugeot 2008

Porsche 911 Turbo S

Skoda Octavia

Volvo XC40 P8 Recharge

VW ID.3

Wyjątkowe nagrody dla głosujących

W tym roku przygotowaliśmy dla głosujących w naszym plebiscycie wyjątkowe nagrody - skutery Piaggio Liberty 50. Trafią dzisiaj do dwóch osób. Kogo? Tego dowiecie się z naszej relacji.

Ale "The Best of Moto" to przecież nie tylko kategoria główna

Nasi czytelnicy głosowali także w dziesięciu kategoriach specjalnych. Tutaj już jurorzy nie mieli nic do powiedzenia, a Samochody Roku wybraliście wy. To wasze głosy zdecydowały o zwycięzcach, których poznamy dzisiaj.

Samochód miejski

Samochód praktyczny

Samochód rodzinny

Małe auto dla aktywnych

Samochód uniwersalny

Samochód luksusowy

Samochód sportowy

Samochód legenda

Napęd alternatywny

Innowacja motoryzacyjna

Influencer motoryzacyjny

Dopełnieniem plebiscytu są cztery kategorie eksperckie. W każdej o nagrodzie zadecydowali jurorzy-eksperci z danej dziedziny:

Design Moto.pl

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Produkt Finansowy Roku

Działanie reklamowe na polskim rynku

Zapraszamy na Moto.pl i Gazeta.pl, gdzie będziecie mogli śledzić na żywo relację z gali "The Best of Moto". Dziękujemy za wszystkie głosy.

Widzimy się o 19:00!