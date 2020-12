Te samochody mają najniższe spalanie! Ekonomiczne i ekologiczne modele, które zachwycają ceną

Ekonomiczne i ekologiczne modele samochodów

Ekonomiczne i ekologiczne modele samochodów, to podwójna korzyść - zarówno dla ich użytkowników (generują niewielkie koszty eksploatacyjne), jak i dla środowiska (powodują niewielką emisję CO2). Jak się bowiem okazuje, w coraz większej mierze i w coraz bardziej rozległych dziedzinach naszego życia zaczynamy zwracać uwagę na ekologię. Jeszcze w niezbyt odległej przeszłości cechami, które charakteryzowały dobre auto były: wytrzymałość, niezawodność, dostępność serwisowania, pożądana sylwetka i ekonomiczność. Dzisiaj do tego zestawu dołącza również ekologia, czyli jak najmniejsze emisja dwutlenku węgla do atmosfery. Chcąc zatem znaleźć idealny model dla siebie, na pewno warto wziąć pod uwagę kilka podstawowych kwestii:

jaką kwotą dysponujemy

jaka wielkość pojazdu nas interesuje

jakie ma być spalanie paliwa na 100 km

rodzaj zasilania silnika

opinie nie tylko producentów, lecz także użytkowników danego modelu pojazdu

Bez względu na to czym jest napędzany silnik Twojego samochodu, istnieje sposób na obniżenie spalania i emisji szkodliwych substancji. Jeśli zatem nie dysponujemy alternatywnymi typami napędów, tj. hybryda, elektryczny czy ogniwa paliwowe, a jednocześnie chcemy zaoszczędzić trochę gotówki podczas codziennego użytkowania auta, jest na to sposób - hybermiling. To rodzaj dosyć ekstremalnej, acz skutecznej techniki autorstwa Amerykanina Wayne'a Gerdes'a. Co zatem zrobić, aby obniżyć emisję substancji szkodliwych i spalanie w samochodzie benzynowym lub napędzanym LPG? Oto kilka rad (wg zasad cechujących hybermiling):

regularne serwisowanie pojazdu, cykliczna wymiana oleju oraz filtrów, dbałość o właściwe ciśnienie w oponach, a także pozbywanie się nadmiernego bagażu z naszego wozu

umiejętne korzystanie z pedału gazu i hamulca - wg Gardes'a pozwala zmniejszyć spalanie nawet o 33% - unikajmy zatem sytuacji gwałtownego zatrzymywania pojazdu, jak również przyspieszania z gazem wciśniętym w podłogę, np. na światłach

naturalne wykorzystywanie ukształtowania terenu, czyli odpuśćmy pedał gazu, zjeżdżając z wyższego wzniesienia

wyłączanie silnika - szczególnie stojąc na światłach

rozwijanie prędkości z umiarem - zbyt szybka jazda powoduje duży opór powietrza, co przekłada się na większe zapotrzebowanie auta na paliwo

oszczędnie korzystaj z komfortowego wyposażenia. Klimatyzacja, radio, podgrzewanie foteli wpływa na większe zużycie paliwa, zatem warto korzystać z tego rodzaju udogodnień tylko wówczas, kiedy jest to niezbędne

Niskie spalanie: Ranking 5 najbardziej ekonomicznych aut na benzynę

Niskie spalanie to również niewysokie koszty tankowania pojazdu, a tym samym większa oszczędność. Jeśli zatem jesteście ciekawi, jakie modele znajdują się w gronie najbardziej ekonomicznych samochodów benzynowych, zobaczcie nasz ranking - TOP 5:

Citroen C1 1,0 l, 72 KM z manualną skrzynią biegów - pali 5,5 l/100 km

Volkswagen Polo 1,0 l, 75 KM, manualna skrzynia biegów - pali 5,5 l/100 km

Skoda Citigo 1,0 l, 60 KM, ze skrzynią manualną - pali 5,6 l/100 km

Citroen C3 1,2 l, 68 KM, skrzynia manualna - pali 5,7 l/100 km

Toyota Aygo 1,0 l, 68 KM, ze skrzynią manualną - pali 5,7 l/100 km

