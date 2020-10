Hybryda typu plug-in w cenie auta benzynowego. Mitsubishi wprowadza nietypową promocję

Mitsubishi przygotowało nietypową ofertę promocyjną. Jeden z najlepiej ocenianych modeli marki, czyli Outlander PHEV, jest teraz dostępny w cenie Outlandera z silnikiem benzynowym. To pierwszy i obecnie najpopularniejszy na świecie SUV z napędem hybrydowym z dodatkowym zasilaniem z gniazdka (plug-in).

Mitsubishi Outlander PHEV Mitsubishi

Inne modele w promocyjnych cenach

Nie tylko Outlander może się pochwalić nowym cennikiem. Space Star jest tańszy o 4700 zł a ceny zaczynają się od 40 990 zł. Nabycie modelu ASX 2020 wiąże się z korzyściami o wartości do 7800 zł - model ten można nabyć już za 77 490 zł. Nabywcy Mitsubishi Eclipse Cross mogą liczyć na 14 000 zł zniżki, a przy zakupie pickupa L200 zyskują 25 000 zł.

Zmiana podejścia klientów

W obecnych, niepewnych czasach mocno zmieniło się podejście do zakupów. Konsumenci zaczęli zwracać większą uwagę na stosunek jakości do ceny. Jest to jeden z powodów, dla których sprzedaż aut używanych rośnie szybciej, niż nowych. Nie wszyscy jednak chcą jeździć autem używanym, choć wszystkim, aby auto było niezawodne i w dobrej cenie. Odpowiedzią Mitsubishi na ten trend jest decyzja o zamrożeniu premier na rynkach Europy i koncentracja na sprawdzonych modelach, które konsumenci już znają i cenią.

Mitsubishi Eclipse Cross 2020 Mitsubishi

Gwarancja do 7 lat

Długa gwarancja to jeden z najważniejszych czynników, które analizują klienci przed zakupem auta. Samochody Mitsubishi sprzedawane w autoryzowanej sieci dealerskiej mają gwarancję na okres 5 lat do 100 000 km (w zależności, co nastąpi wcześniej, ale w pierwszych 24 miesiącach gwarancja nie przewiduje limitu przebiegu) oraz 5-letnią nielimitowaną przebiegiem gwarancję Mitsubishi Assistance Package, zapewniającą przez 5 lat bezpłatną pomoc 24/7 w przypadku awarii, wypadku, przebicia opony, kradzieży a także gdy użytkownik zatankuje niewłaściwe lub zanieczyszczone paliwo albo złamie lub zgubi kluczyk. Już niebawem zostanie wprowadzona opcjonalna przedłużona gwarancja (ubezpieczenie kosztów napraw) na kolejne 2 lata.

Mitsubishi Outlander PHEV Mitsubishi