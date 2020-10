Mitsubishi Eclipse Cross ma dwie nowe wersje wyposażenia

Mitsubishi Eclipse Cross to model, który przypadł do gustu kierowcom. Właśnie na rynku pojawiły się dwie nowe wersje wyposażenia, dzięki którym na pokładzie pojawi się kilka nowości.

Wersja Invite Plus SMART powstała na bazie specyfikacji Invite Plus 2WD. Oferuje dodatkowo przednie reflektory wykonane w technologii LED, srebrne wykończenie drzwi, spryskiwacze reflektorów, elektrycznie składane lusterka, srebrną atrapę chłodnicy z chromowanymi akcentami oraz przedni zderzak z czarnymi błyszczącymi elementami. Wewnątrz znajdziemy dodatkowo punkty świetlne LED w boczkach przednich drzwi, funkcję AUTO dla wszystkich szyb elektrycznych, szyby o zwiększonej izolacji akustycznej (przednie boczne i czołowa), tapicerkę ze srebrnymi przeszyciami, chromowane klamki, oświetlenie w osłonach przeciwsłonecznych, centralny podłokietnik dla drugiego rzędu siedzeń i centralny podłokietnik dla przednich siedzeń z możliwością regulacji w wersjach MT.

Mitsubishi Eclipse Cross 2020 Mitsubishi

Za wszystkie te elementy dodatkowego wyposażenia w pakiecie SMART nie płacimy nic. Wyposażenie o łącznej wartości 3500 zł otrzymujemy bez dodatkowej opłaty. Wersje te są dostępne w promocyjnej cenie 98 990 zł (MT) i 106 990 zł (CVT).

Specyfikacja Intense PRO, zbudowana na wersji Invite Plus SMART oferuje dodatkowo 3 ważne układy bezpieczeństwa:

system monitorowania martwego pola BSW z asystentem pasa ruchu LCA,

system monitorowania ruchu poprzecznego z tyłu pojazdu RCTA,

przednie i tylne czujniki parkowania.

Wewnątrz dodano podgrzewaną tylną kanapę, skórzaną tapicerkę z pomarańczowymi przeszyciami, podgrzewaną kierownicę, fotel kierowcy regulowany elektrycznie w 4 płaszczyznach oraz podgrzewaną szybę czołową. Mitsubishi Eclipse Cross Intense Pro kosztuje 122 990 zł.

Mitsubishi Eclipse Cross to ciekawe auto łączące sylwetkę SUV-a z liniami auta typu coupe. Za prowadzenie odpowiada sztywne, choć komfortowe zawieszenie i układu kontroli napędu na 4 koła Super-All Wheel Control. Do napędu służy turbodoładowany silnik benzynowy o pojemności 1,5 litra i mocy 163 KM współpracujący z 8-biegową automatyczną przekładnią CVT. Pojazdy Mitsubishi sprzedawane w autoryzowanej sieci dealerskiej mają gwarancję na okres 5 lat do 100 000 km (w zależności, co nastąpi wcześniej; w pierwszych 24 miesiącach gwarancja nie przewiduje limitu przebiegu). Już niebawem zostanie wprowadzona opcjonalna przedłużona gwarancja (ubezpieczenie kosztów napraw) obowiązująca przez kolejne 2 lata dając klientom nawet 7 lat spokojnej głowy. Jest to również czynnik, który podnosi atrakcyjność pojazdów marki Mitsubishi na rynku aut używanych, co ma znaczenie w przypadku sprzedaży pojazdu.

