Wymienił bezterminowe prawo jazdy, starosta wpisał mu datę ważności uprawnień. Jest wyrok

W Polsce nie wydaje się już bezterminowych praw jazdy. Wszystkie prawa jazdy są terminowe. Aktualnie najdłuższy okres, przez który ważne jest prawo jazdy, to 15 lat. W razie wykrycia przez lekarza problemów ze zdrowiem ważność prawa jazdy może być krótsza. Nowe przepisy nie unieważniły jednak bezterminowych praw jazdy, które wydano wcześniej. Jeżeli posiadacie takie prawo jazdy, to możecie być spokojni - wasz dokument jest wciąż ważny.

Czy trzeba wymienić bezterminowe prawo jazdy?

Tak, kierowcy mający bezterminowe prawo jazdy będą musieli je wymienić. Ma to związek z wprowadzeniem nowego wzoru dokumentu. Ten obowiązek dotknie wszystkich kierowców. Bez wyjątku. Brzmi groźnie, ale na razie nie ma się czym przejmować, ponieważ wymiana bezterminowych praw jazdy ruszy dopiero w 2028 roku. Będziemy mieli na to pięć lat - najpóźniej trzeba je wymienić w 2033 roku.

Nowe dokumenty będą wydawane z 15-letnim okresem ważności. To oznacza, że nikt nie będzie miał po 2033 roku bezterminowych praw jazdy. Uprawnienia do kierowania pojazdami mamy bezterminowo, po upłynięciu ważności wymieniać trzeba będzie sam dokument. Znacznie więcej pisaliśmy o tym w tym miejscu:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie staje po stronie kierowcy

W teorii nikt, kto posiada bezterminowe uprawnienia do kierowania pojazdami nie powinien się martwić, ale w praktyce - może zdarzyć się inaczej. Głównie przez nadgorliwość urzędników. "Rzeczpospolita" opisuje przypadek kierowcy, który w 2001 r. uzyskał bezterminowe prawo jazdy na kategorię C. W 2019 r. poszerzył swoje uprawnienia o kolejną kategorię, złożył więc wniosek o nowe prawo jazdy. Kiedy je otrzymał, okazało się, że w dokumencie wpisano termin ważności (3 września 2024 r.) nie tylko przy nowej kategorii, ale także przy C, na którą posiadał bezterminowe uprawnienia. Kierowca postanowił zaskarżyć, jego zdaniem błędną, decyzję starosty.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, a ten właśnie wydał wyrok w tej sprawie. Uwzględnił skargę i stwierdził bezskuteczność czynności starosty. Uznał, że zmiany nie mogą dotyczyć posiadanych uprawnień. Wyrok jest jeszcze nieprawomocny, ale nie spodziewamy się, by miał zostać zmieniony w przeszłości.

Posiadacze bezterminowych praw jazd nie powinni się martwić o swoje uprawnienia

Wyrok rzeszowskiego sądu potwierdza to, co pisaliśmy we wstępie. Zmiana dokumentu nie może skutkować odebraniem bezterminowych uprawnień, jeśli właśnie takie posiadamy.

Fraza "wymiana prawa jazdy" jest jedną z najczęściej wpisywanych w wyszukiwarki - stąd na serwisach motoryzacyjnych, także na Moto.pl, tak często pojawiające się artykuły o tej tematyce. Każda zmiana w przepisach, nawet najdrobniejsza i najbardziej kosmetyczna, budzi ogromne zainteresowanie. A nie ma chyba bardziej kontrowersyjnego zagadnienia niż obowiązkowa wymiana bezterminowego prawa jazdy. Tak naprawdę zupełnie niepotrzebnie - udowadnia to najnowszy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Wymiana bezterminowych praw jazdy, o której jest tak głośno, również nie powinna jeszcze nikogo martwić. Ruszy dopiero w 2028 r.

Jeśli przydarzy się wam taka sytuacja, jak kierowcy, za którym wstawił się sąd, to pamiętajcie, że prawo jest po waszej stronie. "Odebranie" bezterminowych uprawnień to zwykła pomyłka lub nadgorliwość urzędnika.