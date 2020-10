Opel Crossland po pierwszym faceliftingu. Stracił "X", ale zyskał nowe wyposażenie

Opel Crossland (wcześniej jeszcze z przydomkiem X) to najmniejszy crossover w gamie producenta z Russelsheim. Nowe wcielenie jest mocno inspirowane najnowszą Mokką, co widać szczególnie z przodu. Zabudowany pas przedni Opel Vizor sprawia, że Crossland wygląda znacznie poważniej od swojego poprzednika z X-em. Oprócz zmian w wyglądzie Opel wprowadził również modyfikacje podwozia i układu kierowniczego Crosslanda oraz uzupełnił ofertę o usportowioną wersję wykończenia GS Line+. Na pokładzie pojawi się także adaptacyjny układ kontroli trakcji IntelliGrip.

Nowoczesne wnętrze

W nowym Crosslandzie znajdziemy znane z innych modeli Opla fotele z atestem AGR - Aktion Gesunder Rucken, czyli niemieckiego stowarzyszenia na rzecz zdrowych pleców. Dodatkowo z tyłu zamontowano indywidualnie przesuwane i składane siedzenia. Tylna kanapa jest dzielona w stosunku 60/40 i można ją przesuwać w zakresie do 150 mm, co umożliwia powiększenie bagażnika z 410 do 520 litrów. Po złożeniu tylnych siedzeń pojemność bagażnika rośnie do 1255 litrów.

Dopracowany napęd

Zmian y zaszły też w podwoziu Crosslanda. Inżynierowie opracowali nowe sprężyny i amortyzatory kolumn McPhersona z przodu oraz belkę skrętną na tylnej osi. Od 2021 r. w ofercie pojawi się także system IntelliGrip, który zapewnia optymalną przyczepność i stabilność na każdej nawierzchni. IntelliGrip może pracować w pięciu różnych trybach:

Normal / On-road: Tryb „normalny”, ustawiany domyślnie z chwilą uruchomienia silnika. ESP i kontrola trakcji są skalibrowane do standardowych warunków.

Snow: Tryb zimowy, optymalna trakcja na oblodzonej i zaśnieżonej nawierzchni przy prędkości do 50 km/h.

Mud: Tryb „błotny”, dopuszczający większy poślizg koła przy przyspieszaniu. Tryb jest aktywny do prędkości 80 km/h.

Sand: W tym trybie dopuszczalne jest niewielkie jednoczesne buksowanie obydwu napędzanych przednich kół, co pozwala utrzymać pojazd w ruchu.

ESP Off: ESP i kontrola trakcji są wyłączone przy prędkości do 50 km/h. Ze względów bezpieczeństwa po jej przekroczeniu IntelliGrip włącza się automatycznie w trybie „normalnym”.

Multimedia

Na pokładzie nie zabrakło multimediów. Mamy system Multimedia Navi Pro z 8?calowym kolorowym ekranem dotykowym, który jest kompatybilny z Apple CarPlay i Android Auto. Dodatkowo mamy indukcyjną ładowarkę smartfonów. Ponadto Crossland oferuje dostęp do opcjonalnych usług OpelConnect z informacjami o rzeczywistym ruchu drogowym i aktualnych cenach paliwa oraz systemem umożliwiającym nawiązanie połączenia z pomocą drogową lub wezwanie służb ratunkowych.

Portfolio silników

Oferta silnikowa Opla Crossland to znane silniki benzynowe i wysokoprężne o pojemności skokowej 1,2 i 1,5 litra. Zarówno silniki benzynowe o mocy od 83 KM do 130 KM, jak i silniki wysokoprężne o mocy 110 KM i 120 KM spełniają normy emisji spalin Euro 6d.

Wsparcie dla kierowcy

Crossland mimo, że jest najmniejszym crossoverem w gamie Opla, otrzymał wszystkie nowoczesne systemy wsparcia kierowcy. Na pokładzie mamy m.in.

Adaptacyjne diodowe reflektory z funkcją doświetlania zakrętów, asystentem świateł drogowych i automatycznym poziomowaniem wiązki świetlnej;

Wyświetlacz projekcyjny (head-up);

Alarm przedkolizyjny z systemem automatycznego hamowania awaryjnego i funkcją wykrywania pieszych działający przy prędkości powyżej 5 km/h. Jeżeli samochód zbyt szybko zbliża się do pojazdu poprzedzającego lub pieszego, system ostrzega kierowcę sygnałem dźwiękowym i wyświetla komunikat na ekranie centrum informacyjnego. Jeżeli kolizja jest nieuchronna, układ hamulcowy przygotowuje się do hamowania awaryjnego i w razie potrzeby rozpoczyna je, aby złagodzić skutki zderzenia. Poniżej 30 km/h system może doprowadzić pojazd do całkowitego zatrzymania. Jeżeli prędkość przekracza 30 km/h, zostaje ona tylko zmniejszona, a kierowca musi aktywnie hamować.

System ostrzegania o opuszczeniu pasa;

System ostrzegania o obecności innego pojazdu w martwym polu;

Panoramiczna kamera cofania obejmująca kąt 180 stopni;

Automatyczny asystent parkowania równoległego i prostopadłego (kierowca musi tylko operować pedałami i dźwignią zmiany biegów);

Tempomat z ogranicznikiem prędkości i funkcją rozpoznawania znaków ograniczenia prędkości.

Opel uruchomił już procedurę zamówień nowego Crosslanda. Pierwsze auta mają pojawić się u klientów na początku 2021 roku.

Opel Crossland 2021 Opel