Przetargi w 2021 roku - powstanie 660 kilometrów nowych dróg

W 2021 roku ogłoszone zostaną przetargi na 660 km dróg krajowych. Będzie to w sumie 28 odcinków dróg ekspresowych i obwodnic, które po oddaniu do użytku wydłużą istniejące ciągi tras o ponad 330 km. Szacowana wartość ich realizacji to ok. 17,6 mld zł. Ponadto pojawią się też przetargi na zadania na istniejącej sieci dróg o łącznej długości przekraczającej 330 km i wartości szacunkowej ok. 2,5 mld złotych.

Wśród postępowań na nowe odcinki dróg przewidziano ponad 100 km drogi ekspresowej S19, po ok. 50 km S10 i S17 oraz ponad 20 km S74. Będą też obwodnice m.in. Bielska Podlaskiego, Nowego Sącza, Chełmca czy Kołbieli. Ogłoszenie przetargów ma na celu ukończenie najważniejszych połączeń komunikacyjnych w kraju i domknięcia istniejącej sieci dróg ekspresowych.

Realizacja obwodnic pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miast, dzięki czemu nastąpi poprawa bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców tych miejscowości oraz odciążenie miejskich ulic.

Poniżej znajduje się pełna lista odcinków dróg o łącznej długości ok. 333 km, na które zostaną ogłoszone postępowania przetargowe w 2021 roku.

W ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.):

S6 koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa - początek obwodnicy Sławna 22,3 km GDDKiA

S6 obwodnica Sławna 9,5 km

S6 koniec obwodnicy Sławna - obwodnica Słupska 14,4 km

S10 Toruń - Bydgoszcz (z węzłem Toruń Południe) 50,4 km

S17 Zamość Wschód - Zamość Południe, 12,2 km

S17 Zamość Południe - Tomaszów Lubelski 8,0 km

S17 koniec obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego - Hrebenne 17,3 km

S19 gr. woj. lubelskiego - Międzyrzec Podlaski 10,7 km

S19 obwodnica Międzyrzeca Podlaskiego (dobudowa drugiej jezdni) 6,6 km

S19 Międzyrzec Podlaski - Radzyń Podlaski 21,7 km

S19 Radzyń Podlaski - Kock 18,8 km

S19 obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) 7,9 km

S19 Kock - Lubartów Północ 15,7 km

S19 Babica - Jawornik 11,6 km

S19 Domaradz - Iskrzynia 12,5 km

S74 Przełom/Mniów - Kielce 16,3 km

S74 Kielce Zachód - Kielce (DK73) 5 km

S74/DK9 obwodnica Opatowa S74 i DK9 budowa łącznika północnego 3,1 km

DK28 obwodnica Nowego Sącza i Chełmca 1,4 km

DK50 obwodnica Kołbieli 11,6 km

DK73 obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej 4 km

DK79 obwodnica Zabierzowa 10,3 km

DK66 obwodnica Bielska Podlaskiego 3 km

W ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030:

DK73 wschodnia obwodnica Tarnowa 6,3 km

DK74 obwodnica Gorajca 6,7 km

DK74 obwodnica m. Dzwola 2,7 km

DK32 obwodnica Strykowa 3 km

DK31 obwodnica m. Kostrzyn nad Odrą 10 km

Plan przetargów drogowych na rok 2021 GDDKiA

Jesteśmy gotowi na wyzwania, jakie czekają na nas w kolejnym roku i oczekujemy pełnej gotowości ze strony firm budowlanych, z którymi współpracujemy.

- mówi Tomasz Żuchowski, p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.