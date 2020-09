UAZ pokazał projekt następcy modelu 452. 60 lat "Buchanki" i wystarczy?

Takie wnioski można wyciągnąć ze zdjęcia, które pojawiło się na oficjalnych kontach w portalach społecznościowych fabryki samochodów w Uljanowsku. Zaprezentowany na nim samochód wygląda jak nowoczesne wydanie UAZ-a 452, również przypomina sylwetką bochenek chleba. Stąd wzięła się nieoficjalna nazwa wszędobylskiego pojazdu.

REKLAMA

"Buchanka" jest jednym z najdłużej wytwarzanych samochodów na świecie, w dodatku niemal bez zmian. Została zaprojektowana dla wojska, ale połączenie prostej konstrukcji, pojemnego nadwozia mikrobusu lub samochodu dostawczego z wyjątkowymi własnościami terenowymi okazało się strzałem w dziesiątkę na specyficznym radzieckim, a później rosyjskim rynku.

UAZ-a 452 wciąż można kupić, również w Polsce. Aktualnie źródłem jego napędu jest benzynowy silnik Toyoty o pojemności 2,7 litra i mocy 112 KM, który spełnia wymogi normy Euro 6! W czasie jazdy po drogach moment obrotowy jest przenoszony wyłącznie na tylną oś, ale w każdej chwili można mechanicznie załączyć napęd na cztery koła.

UAZ 452 ma też reduktor, blokadę tylnego mostu, duży prześwit, a krótkie zwisy nadwozia gwarantują znakomite kąty natarcia i zejścia, ułatwiające jazdę w ciężkim terenie. Na całym świecie nie ma wielu samochodów tego typu. Do głowy przychodzi przede wszystkim już nieprodukowane Mitsubishi Delica/L300 4x4 oraz mniejsze modele niemieckiego Unimoga.

UAZ 452 fot. UAZ

Następca UAZ-a 452. Czy prototyp nowej "Buchanki" w ogóle istnieje?

Co można powiedzieć o następcy kultowego auta? Ma nowoczesny wygląd, podobne proporcje, ale jest zauważalnie większy - dłuższy i szerszy. Nie znamy szczegółów technicznych, ale wygląda na to, że przewidziano w nim podobny układ napędowy z silnikiem umieszczonym pod przednimi fotelami. Taki projekt budzi sporo wątpliwości i prowokuje pytania o poziom biernego bezpieczeństwa. Ale jest zbyt wcześnie, by je zadawać.

Za wygląd następcy UAZ-a 452 odpowiada rosyjski projektant Andriej Dawidow, który na swoim koncie w portalu Instagram umieścił więcej rysunków technicznych i zdjęć swojej wizji uniwersalnego samochodu terenowego. Możliwe też, że ilustracje są tylko umiejętnymi renderingami stworzonymi na komputerze, a "Buchanka" XXI wieku istnieje tylko w wyobraźni projektanta.

Nie chcielibyśmy tego, ale takie są sugestie rosyjskich dziennikarzy z portalu Kolesa.ru. Ich zdaniem, mimo spadku popytu (w 2019 roku sprzedało się tylko 4132 sztuki, co oznacza spadek o ponad 40 proc.), klasyczny model 452 będzie wytwarzany jeszcze przez wiele lat, a następcy z prawdziwego zdarzenia nie doczekamy się w najbliższym czasie.