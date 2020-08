Podróżowanie z czworonogiem. Trzeba to robić prawidłowo

Praw fizyki pan nie zmienisz. To stwierdzenie wielu ekspertów powtarza jak mantrę. Trudno im się dziwić, że czasem tracą przy tym cierpliwość. Wielu kierowców nie zdaje sobie sprawy jak bardzo mogą być niebezpieczne w czasie wypadku, a nawet awaryjnego hamowania przedmioty, pasażerowie i zwierzęta, jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone.

Specjaliści próbują edukować filmami oraz innymi pokazowymi materiałami, które są przygotowywane przez organizacje takie jak Euro NCAP. Niestety widok zwierząt przemieszczających się swobodnie po aucie w czasie jazdy, jest nagminny.

Fizyki nie da się oszukać. Najlepiej obrazują to laboratoryjne symulacje wypadków drogowych. One pokazują, co dzieje się z osobami, zwierzętami oraz niezabezpieczonymi przedmiotami w kabinie pojazdu w trakcie zderzenia. W trosce o zdrowie pupili oraz pozostałych pasażerów kluczowy jest prawidłowy transport z wykorzystaniem rozwiązań (transportery, kosze, specjalne maty, szelki oraz pasy) mających odpowiednie atesty bądź certyfikaty

– komentuje Mikołaj Krupiński, Rzecznik Prasowy Instytutu Transportu Samochodowego.

Jakie metody są prawidłowe?

Na rynku jest wiele rozwiązań, które umożliwiają bezpieczne przewożenie psa. Wśród nich można wymienić np. pasy, które zdają egzamin w autach z nadwoziem sedan, czy hatchback. Tego typu zabezpieczenia stanową wydatek na poziomie kilkudziesięciu złotych. Ich użycie jest bardzo proste. Szelki zapięte na psie wpina się w zapięcie pasów bezpieczeństwa. Co ważne długość samych szelek jest regulowana.

Innym rozwiązaniem jest specjalna mata. Zakłada się ją na tylną kanapę, mocując do zagłówków. To wygodna opcja, którą łatwo się demontuje i pozwala optymalnie wykorzystać przestrzeń za przednimi siedzeniami, na przykład na zakupy. Niestety są też wady takiego rozwiązania. Po umieszczeniu maty na kanapie auto z 5-osobowego staje się 2-osobowe.

Wśród różnych uprzęży dostępnych na rynku są również takie przeznaczone do przewozu psów w bagażniku. Rozwiązania tego typu powstały głównie z myślą o autach typu kombi i SUV.

Żeby zwierzak dobrze zniósł podróż, warto go przyzwyczaić do jeżdżenia, zapewnić wygodne miejsce w aucie, wodę do picia i krótkie postoje do wybiegania się fot. Volvo

Jedną z propozycji, która pozwala utrzymać przestrzeń bagażową w czystości, jest mata przygotowana pod wymiar bagażnika. Niestety przewożenie pupila w bagażniku wiąże się z wieloma problemami.

Przede wszystkim jego bezpieczne przypięcie jest o wiele bardziej kłopotliwe. Zwierzęta ma tendencję do obserwacji i kręcenia się po bagażniku, co może doprowadzić do zaplątania się w smycz czy uprząż.

Dlatego warto rozważyć zamocowanie kraty (materiałowej lub dedykowanej) oddzielającej przestrzeń "psią" w bagażniku od ładunkowej. Da to gwarancję, że pies pozostanie na swoim miejscu. Inną możliwością jest specjalny transporter. Musi on jednak być dopasowany do rozmiarów czworonoga.

Z badań płyną jednoznaczne wnioski. Nie dbamy o czworonogi

Niemiecki portal Autoscout24 przeprowadził ankietę na reprezentatywnej próbce, z któych wynika, że tylko jeden na trzech właścicieli samochodów w Niemczech, regularnie przewozi zwierzęta swoim samochodem.

Z badania wynika też, że prawie jeden na pięciu nie zabezpiecza wystarczająco czworonożnych pasażerów. Kierowcy nie zadają sobie sprawy jak niebezpieczny może być niebprawidłowy transport, nie tylko dla samego psa, ale również pasażerów znajdujących się we wnętrzu auta.

W Polsce sytuacja nie jest lepsza. Kierowcy nie przywiązują wagi do sposobu przewożenia zwierząt. Nie zdają sobie sprawy z zagrożenia, które sprowadzają na siebie i innych podróżujących.

Testy niemieckiego automobilklubu ADAC

Organizacja ADAC postanowiła przeprowadzić badania wybranych produktów do zabezpieczania psów przy różnych manewrach. Wśród prób uwzględniono między innymi hamowanie awaryjne oraz omijanie przeszkody przy prędkości 100 km/h.

Z testów wynikło, że niezabezpieczony lub niewłaściwie zabezpieczony pies znacznie zwiększa ryzyko zranienia siebie, innych zwierząt i ludzi, nawet podczas gwałtownego omijania lub manewru hamowania. Taki wniosek, choć oczywisty, skłania do kolejnego pytania. Które systemy zabezpieczające są warte uwagi?

ADAC zwrócił uwagę m.in. na boksy wykonane z tworzywa sztucznego. Zazwyczaj nie kosztują wiele i co ważniejsze, zapewniają stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa.

Pies w bagażniku fot. materiały prasowe

Mają jednak wadę, gdyż przy zderzeniu nie są tak wytrzymałe jak ich metalowe odpowiedniki. Złym rozwiązaniem okazała się natomiast mata rozkładana na tylnej kanapie.

Eksperci po przeprowadzeniu badań jednoznacznie stwierdzili, że to nieodpowiednia metoda. Podczas manewrów omijania i hamowania, nie ma dodatkowej możliwości zabezpieczenia psa, który obija się o panele drzwi.

Podkreślili również, że przemieszczanie się zwierzęcia w czasie gwałtownych manewrów jest nieprzewidywalne. Dlatego matę powinno się stosować wyłącznie z dodatkowymi szelkami mocowanymi do pasów bezpieczeństwa.

Za dobre rozwiązanie uważają natomiast miękkie torby mocowane za pomocą systemu ISOFIX.

Właściciele psów powinni być świadomi, że nawet małe czworonogi ważące 3 do 5 kg, jeśli są przewożone w miękkim worku, który nie jest odpowiednio zamocowany, będą generować ogromną energię uderzenia w sytuacji awaryjnej

– wyjaśniają eksperci ADAC.

Pozytywnie wypadły testy koszyków dla małych psów mocowanych za pomocą pasów bezpieczeństwa. Eksperci zwrócili jednak uwagę, że w tym przypadku konieczne jest zastosowanie dodatkowego systemu bezpieczeństwa, na przykład solidnego pasa piersiowego dla psa.

Nieprawidłowo transportowane zwierzę, może zrobić krzywdę dziecku

Test praktyczny ADAC udowodnił, że niezabezpieczony pies przewożony w koszu, przy gwałtownym manewrze wymijania ląduje bezpośrednio w zamontowanym obok foteliku samochodowym dla niemowląt.

Niewiele osób o tym myśli, a ryzyko urazów u niemowlęcia określono jako znaczne. Badaniom poddano również oddzielne kraty i skrzynki kratowe do bagażników.

Wynikło z ich, że siatki odgradzające, które chronią osoby przebywające w pojeździe przed przemieszczającymi się zwierzętami lub bagażem, powinny być stosowane wyłącznie jako dodatkowe zabezpieczenie. W trosce o dobrostan zwierząt, w czasie podróży w bagażniku powinny być dodatkowo zabezpieczone systemem pudełek lub pasów.

Przedstawiciele ADAC wyraźnie podkreślają, że pies w samochodzie powinien być traktowany jak ładunek i musi być odpowiednio zabezpieczony przed przesunięciem się i upadkiem.

Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że nieprawidłowe przewożenie pupila jest w Niemczech karane grzywną w wysokości od 35 do 75 euro. Zgodnie z przepisami nie może być przewożony na siedzeniu pasażera.

Choć dla wielu takie rygory mogą wydawać się nadgorliwością, mogą ochronić przed poważnym uszczerbkiem na zdrowiu albo nawet uratować życie. Nasze lub zwierząt, które przecież kochamy.

Waga każdego obiektu się zwiększa, gdy pod wpływem przyspieszenia nabiera prędkości, a od tych dwóch czynników zależy energia kinetyczna. Dlatego lepiej wydać kilkadziesiąt lub kilkaset złotych na zabezpieczenie czworonogów, niż później żałować, że tego nie zrobiliśmy.