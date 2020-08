Rusza budowa trasy S3. Najdłuższy tunel pozamiejski w Polsce

Prace rozpoczęły się już w obrębie węzła Bolków, na południu Polski. Decyzję podjęto bardzo szybko, ponieważ zaledwie sześć dni temu wojewoda dolnośląski wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Prace wyceniono na ponad 1,53 miliarda złotych, a wykonawcą jest konsorcjum firm PORR z Warszawy (lider) i PORR Bau z Wiednia (partner).

Nowa droga ekspresowa

Trasa S3 na odcinku od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła) będzie miała długość ok. 16,1 km. Każda jezdnia będzie miała po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Powstaną również dwa tunele drogowe - tunel TS-26 o długości ok. 2300 m, pomiędzy miejscowościami Sady Górne, Stare i Nowe Bogaczowice oraz tunel TS-32 o długości ok. 320 m niedaleko miejscowości Gostków.?

Najdłuższy tunel w Polsce

Ponad dwukilometrowy tunel TS-26 po wybudowaniu będzie najdłuższym pozamiejskim tunelem w Polsce realizowanym w skale, metodą górniczą (NATM) i zostanie wyposażony we wszystkie istotne z punku widzenia bezpieczeństwa systemy. Ponadto na tym odcinku zostanie wybudowanych 15 obiektów inżynierskich, 13 przejść zwierząt oraz 39 przepustów. Zostaną wybudowane również drogi dojazdowe, a istniejąca sieć dróg zostanie przebudowana.

Trasa S3, Bolków - Kamienna Góra

Nowy fragment trasy S3 skrzyżuje się z istniejącymi drogami:

z drogą powiatową nr 2787D Sady Górne - Nagórnik;

z drogą powiatową nr 3466D granica powiatu - Gostków;

z drogą powiatową nr 3465D granica powiatu - Sędzisław - Jaczków.

Prace ruszyły

26 sierpnia br. plac budowy został przekazany wykonawcy i rozpoczęły się pierwsze prace przygotowawcze. Służby geodezyjne rozpoczęły wyznaczanie w terenie granic projektowanego pasa drogowego.?W najbliższych dniach rozpocznie się rozpoznanie saperskie, a także będą wykonywane prace archeologiczne i przyrodnicze.? W tym samym czasie ruszą roboty rozbiórkowe oraz prace ziemne,?rozpocznie się budowa dróg technologicznych zapewniających dostęp do portali tunelu. Wykonawca?zmobilizował już 108 jednostek sprzętowych. Po przygotowaniu portali, liczba ta powiększy się o ciężki sprzęt przeznaczony do drążenia tuneli. Na potrzeby budowy pracuje obecnie 88 projektantów i 49 osób kadry techniczno-ekonomicznej oraz pięciu laborantów.

Planowany termin zakończenia prac to druga połowa 2023 r.

Trasa S3, Bolków - Kamienna Góra