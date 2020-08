Ministerstwo nie pozwoliło na yellow boxy, powstaną więc blue boxy

Żółte linie na środku skrzyżowania potocznie nazywa się yellow boxami. To rozwiązanie stosowane m.in. na drogach Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. Głównym celem żółtych linii jest przypomnienie kierowcom o bardzo ważnej zasadzie, o której wielu wciąż zapomina. Na skrzyżowanie wjeżdżamy tylko wtedy, kiedy mamy stuprocentową pewność, że uda się nam je opuścić. W Polsce blokowanie skrzyżowania karane jest mandatem w wysokości 300 zł i dwoma punktami karnymi. W zeszłym roku takie linie pojawiły się także na polskich ulicach - prekursorem malowania specjalnych stref na skrzyżowaniach był Szczecin. Ruszył tam pilotażowy program.

Dlaczego yellow boxy musiały zniknąć?

Choć władze Szczecina mówiły, że wprowadzenie yellow boxów odbyło się na prośbę Ministerstwa Infrastruktury, to resort odciął się od tej akcji, sugerując, że umieszczanie żółtych linii na skrzyżowaniach nie ma umocowania prawnego i może wprowadzić chaos. - Ministerstwo Infrastruktury nie sugerowało wprowadzenia rozwiązań typu "yellow box" w oznakowaniu skrzyżowań. Z uwagi na fakt, że resort infrastruktury nie zlecał wprowadzania przedmiotowego oznakowania na krzyżowaniach w Szczecinie, nie otrzymuje i nie posiada informacji pozwalających na ocenę funkcjonowania wymienionego wyżej rozwiązania - czytaliśmy w oświadczeniu.

Ministerstwo poszło o krok dalej, mówiąc wprost, że prawo drogowe nie daje podstaw do stosowania oznakowania poziomego zbliżonego do tzw. yellow box. Dlaczego? Bo po pierwsze, w polskich przepisach linie takie jak w yellow boxach po prostu nic nie znaczą. Po drugie, żółte znaki poziome to rozwiązania tymczasowe, stosowane np. przy okazji remontów. I trudno było ministerstwu racji nie przyznać, bo przy obecnym kształcie przepisów yellow boxy faktycznie mogłyby wprowadzić sporo zamieszania na skrzyżowaniach. Czemu? Jeśli na drodze znajdują się linie żółte i białe, te drugie przestają obowiązywać. Jeśli zatem yellow box zakryłby np. linie organizujące ruch, na skrzyżowaniu mógłby zapanować chaos.

Szczecin ma rozwiązanie. Kolor żółty zastąpi niebieski

Szczecin nie daje za wygraną i zapowiedział właśnie, że linie powrócą na skrzyżowania. W oficjalnym komunikacie czytamy jednak, że yellow boxy zostaną zastąpione blue boxami. - Zmiana koloru związana jest z sygnałami jakie docierały z Ministerstwa Infrastruktury do mediów, rezerwującymi kolor żółty wyłącznie dla oznakowania czasowej organizacji ruchu. Natomiast niebieski jest kolorem neutralnym, który występuje już na ulicach Szczecina w postaci przystanków tramwajowych czy miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych - komentuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

Zdaniem władz miasta pilotażowy program z zeszłego roku zakończył się sukcesem. Z raportu podsumowującego akcję wynika, że na skrzyżowaniach na których wprowadzono system yellow box, już po paru dniach można było zaobserwować znaczące poprawy przepustowości w szczególności znaczącego zmniejszenia się kierujących zatrzymujących swoje pojazdy na tarczy skrzyżowania. - Zastosowanie tego rozwiązania okazało się dużym sukcesem, otrzymywaliśmy od kierowców wiele pozytywnych komentarzy, a także próśb i wniosków o kolejne yellow boxy w różnych miejscach - dodał Marcin Charęza, kierownik Referatu ds. Organizacji Ruchu w Urzędzie Miasta.

Raport ze Szczecina został przesłany Ministerstwu Infrastruktury. Możliwe, więc, że podobne oznakowanie pojawi się w kolejnych polskich miastach.

Blue boxy w Szczecinie fot. Szczecin