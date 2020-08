Mercedes-Maybach GLS z polską ceną. Wyjściowo ponad 800 tysięcy złotych

Na 802 400 złotych wycenił Mercedesa-Maybacha GLS polski oddział marki. Oczywiście to tylko cena wyjściowa, więc GLS-y, które już niedługo zaczniemy widywać na ulicach z pewnością będą znacznie, ale to znacznie droższe. W markach luksusowych bardzo łatwo wywindować cenę, dobierając w konfiguratorze kolejne opcje i pakiety. GLS z plakietką Maybach to wersja 600 4Matic, co oznacza, że pod maską pracuje czterolitrowy motor V8 o mocy 558 KM i maksymalnym momencie obrotowym wynoszącym 730 Nm. Jednostka ta została opracowana specjalnie dla Maybacha i współpracuje z 48-woltową instalacją elektryczną EQ Boost.

REKLAMA

Mercedes-Maybach GLS - konkurenci

Mercedes GLS ma na europejskim rynku tak naprawdę tylko jednego bezpośredniego rywala. Jest nim oczywiście BMW X7, ale Bawarczycy nie mają konkurenta dla Maybacha. Najdroższe BMW X7 M50i xDrive (4.4 530 KM) kosztuje 512 400 zł. Tak luksusowego GLS-a można też zestawić z przedłużonym Range Roverem. Oczywiście z topową konfiguracją z pięciolitrową, benzynową V-ósemką pod maską. Wersja 525-konna kosztuje wyjściowo 679 100 zł, a 565-konna - aż 1 091 600 zł, ale mamy tu już do czynienia z najwyższą możliwą wersją wyposażenia SVAutobiography.

Warto też wspomnieć o Bentleyu Bentayga, którego ceny startują od 911 611 złotych za porównywalną z GLS-em 600 odmianę z silnikiem 4.0 o mocy 550 KM.

Zobacz wideo Mechaniczne dzieło sztuki i skromne wnętrze - Mercedes AMG GT R

Kabinę Maybacha GLS wykończono najwyższej jakości materiałami. Z tyłu znalazły się elektrycznie sterowane rolety, a po otwarciu drzwi zawieszenie obniża się, a z progu w ciągu sekundy wysuwa się podświetlany stopień progowy z anodowanego aluminium ułatwiający wsiadanie i wysiadanie. Dwa tylne siedzenia można rozłożyć elektrycznie, a w standardzie mają funkcje wentylowania i masażu. Elementy wnętrza i deska rozdzielcza są standardowo wykończone skórą nappa, a na życzenie oferowane są dodatkowe poduszki i inne skórzane obicia.

Opcjonalnie jest dostępna montowana na stałe konsola środkowa. Wówczas 4-osobowy SUV staje się idealnym miejscem do odpoczynku i pracy. Konsola ma rozkładane stoliki, a nawet lodówkę z miejscem na szampana. Oczywiście oferta akcesoriów zawiera stosowne srebrne kieliszki.

Mercedes-Maybach GLS 600 2020 Mercedes