"Kierowcy zapominają o tym, że nie są nieśmiertelni". Rekordy prędkości w wakacje

- Kierowcy cały czas zapominają o tym, że nie są nieśmiertelni. Że jadąc za szybko, mogą stracić życie, zdrowie, ale też, że mogą zabić innych. Myślmy nie tylko o bezpieczeństwie własnym, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Przed nami ostatnie wakacyjne tygodnie i wzmożony ruch na drogach, apeluję do kierowców o rozsądek i zdjęcie nogi z gazu - mówi Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Od początku wakacji system fotoradarowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) zarejestrował ponad 188 tysięcy wykroczeń. O ponad 10 tysięcy więcej niż przed rokiem.

Wakacyjni rekordziści. W terenie zabudowanym 180 km/h

GITD poddaje nie tylko suche liczby, ale zwraca też uwagę na "wakacyjną brawurę" i pokazuje konkretne przykłady skrajnego łamania przepisów. 180 km/h na liczniku miał kierowca pędzący przez miejscowość Dzierzążnia na Mazowszu. Inny kierowca jechał przez Kleczanów w województwie świętokrzyskim aż 167 km/h. Z kolei o 113 km/h, przy ograniczeniu do 60 km/h, przekroczył dozwoloną prędkość kierujący pojazdem w miejscowości Wilków na terenie Dolnego Śląska. Wszyscy kierowcy jechali w obszarze zabudowanym.

Niechlubnym rekordzistą tego roku pozostaje jednak kierowca, który jechał przez miejscowość Ligota Górna 212 km/h przy ograniczeniu 70 km/h. To właśnie jego bmw widzicie na otwierającym tekst zdjęciu.

Nie tylko prędkość

GITD bije na alarm, że w okresie wakacyjnym wzrosła nie tylko liczba przekroczeń prędkości. Urządzenia zarejestrowały ponad 7 tys. przypadków niestosowania się kierujących do sygnalizacji świetlnej. To o ponad 19 proc. więcej niż rok wcześniej. Wjazd na czerwonym świetle najczęściej rejestrowały urządzenia monitorujące skrzyżowanie w miejscowości Mroków – ponad 1,3 tys.

Piractwo widać także na policyjnej mapie wypadków

Na stronie policja.pl każdego dnia, przez cały okres wakacji, prezentowana jest mapa z liczbą wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z ostatniej doby oraz od początku wakacji. W chwili pisania tego artykułu, 18 sierpnia, widnieje na niej już 328 punktów. Każdy oznacza śmierć na drodze. - Bieżąca aktualizacja, w tym wizualizacja danych, ma na celu zwrócenie uwagi na skalę tragedii, do jakich dochodzi na polskich drogach, skłonienie do refleksji użytkowników dróg oraz zachęcenie mediów do dyskusji na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym - komentuje policja.

Policyjna mapa wypadków fot. policja.pl (zrzut ekranu z oficjalnej strony)