Utrudnienia dotyczą w znacznej większości dróg lokalnych. Mogą zaskoczyć poruszających się po nich na co dzień kierowców oraz rodziny podróżujące na wakacje mniej uczęszczanymi trasami. W tych przypadkach lepiej wybrać główne drogi i zrezygnować z objazdów oraz skrótów.

Tour de Pologne, etap 2 - Opole-Zabrze - 6.08.2020

Drugi etap rozgrywa się na trasie pomiędzy Opolem, a Zabrzem. Trasa prowadzi przez Krapkowice, Górę Świętej Anny, Strzelce Opolskie i Ujazd. Start nastąpił z rynku w Opolu o godzinie 14:50. Na całej trasie zabroniony jest postój pojazdów, zarówno na jezdni jak i chodniku. Drogowa Trasa Średnicowa w kierunku Gliwic zostanie otwarta dopiero koło 20:00. Wcześniej trzeba korzystać z objazdu ulicami: Rymera – Wolności i dalej w kierunku ulicy Brysza, Stalmacha.

Tour de Pologne, etap 3 - Wadowice-Bielsko-Biała - 7.08.2020

Trzeci etap wyścigu rozpocznie się 7 sierpnia 2020 roku o 11:15 w Wadowicach. Trasa prowadzi do Bielska Białej różnymi drogami. Niektóre fragmenty kolarze będą pokonywać nawet trzy razy zanim zameldują się na mecie. Ruch samochodów będzie czasowo zamknięty albo utrudniony na wielu ulicach obu miast oraz miejscowości, przez które prowadzi wyścig: Wielką Puszczę, Kocierz, Przegibek, Wilkowice i Łodygowice.

Tour de Pologne, etap 4 - Bukowina Tatrzańska (pętla) - 8.08.2020

Czwarty etap tegorocznego wyścigu Tour de Pologne jest zaplanowany na sobotę, 8 sierpnia 2020 roku. Start i meta odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej, bo trasa prowadzi pętlą, która ma trzy rundy. Razem to ponad 150 km. Wyścig startuje o godzinie 14:45, ale już od 5:30 rano będzie trwać budowa scenografii. Organizator ostrzega, że utrudnień można spodziewać się przez cały dzień, zwłaszcza w Bukowinie (zalecane są objazdy przez Wierch Rusiński i Wierch Olczański rano oraz Brzegi po godzinie 14:00) oraz w: Poroninie, Gliczarowie Dolnym i Górnym, Rzepiskach oraz na drodze do Łysej Polany.

Tour de Pologne, etap 5 - Zakopane-Kraków - 9.08.2020

Ostatni etap odbędzie się w niedzielę, 9 sierpnia 2020 roku pomiędzy Zakopanem, a Krakowem. Wszyscy wiemy, co to oznacza. Poważnych utrudnień i korków można się spodziewać na drodze przez Czarny Dunajec, Krowiarki i Górę Makowską. Najlepiej odłożyć wycieczkę do stolicy polskich Tatr na inny weekend.

Bardziej szczegółowe informacje na temat utrudnień w ruchu samochodowym w trakcie 77. wyścigu kolarskiego Tour de Pologne można znaleźć na stronie organizatora.