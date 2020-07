Będą obwodnice Siedlec i Zambrowa. Powstaną, ale długo na nie zaczekamy

Obwodnica Siedlec

Celem budowy obwodnicy Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63 jest wyprowadzenie ruchu z centrum miejscowości. Obwodnica o długości ok. 8 km ominie miasto po północno–zachodniej stronie. Inwestycja, która zostanie zrealizowana w ramach Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030, a także ukończenie autostrady A2, zmieni układ komunikacyjny Siedlec i regionu.

Budowa obwodnicy Siedlec to nowe zadanie, dla którego nie były dotychczas prowadzone prace przygotowawcze, a proces inwestycyjny dopiero się zaczyna. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji w zakresie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego oraz uzyskanie decyzji o środowiskowej. Proces przygotowawczy będzie prowadzony w latach 2020-2024, a realizacja zakończy się w 2029 r.

Kierujemy do realizacji kolejne zadania z Programu budowy 100 obwodnic. Siedlce i Zambrów zyskają tak bardzo potrzebne mieszkańcom i kierowcom obwodnice. Obecny rząd udowodnił wielokrotnie, że dotrzymuje danego słowa. Nie tak dawno ogłosiliśmy realizację 100 obwodnic, głównie średnich i mniejszych miejscowości, a dotychczas uruchomiona została już przeszło połowa zadań z tego programu

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Program budowy 100 obwodnic w województwie mazowieckim

W ramach programu obwodnicowego na Mazowszu powstanie łącznie 9 obwodnic:

Ciechanowa w ciągu drogi krajowej nr 60,

Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79,

Łącka w ciągu drogi krajowej nr 60,

Ostrołęki w ciągu drogi krajowej n 53,

Pułtuska w ciągu dróg krajowych nr 57 i 61,

Siedlec w ciągu drogi krajowej nr 63,

Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9,

Sokołowa Podlaskiego w ciągu dróg krajowych nr 62 i 63,

Zwolenia w ciągu drogi krajowej nr 79.

Obwodnica Zambrowa

Podstawowym celem budowy obwodnicy Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66 jest wyprowadzenie z miasta ruchu tranzytowego. Dzięki tej inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Zambrowie. Obwodnica poprawi również warunki i bezpieczeństwo przejazdu dla ruchu dalekobieżnego i regionalnego. Inwestycja poprawi dostępność do drogi ekspresowej ze strony południowej i wschodniej, czyli z kierunków Bielska Podlaskiego i Sokołowa Podlaskiego.

W ramach zadania powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości 7 kilometrów. Obwodnica Zambrowa zostanie zaprojektowana w nowym śladzie. To nowe zadanie, dla którego proces inwestycyjny dopiero się zaczyna. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na II połowę 2024 r., a zawarcie umowy z wykonawcą na początek 2025 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2026-2028.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podlaskim

W ramach programu obwodnicowego na Podlasiu powstanie łącznie 5 obwodnic:

Obwodnica Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8,

Obwodnica Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8,

Obwodnica Białobrzegów w ciągu drogi krajowej nr 8,

Obwodnica Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 16,

Obwodnica Zambrowa w ciągu dróg krajowych nr 63 i 66.

Programy inwestycji dla wszystkich zadań z województwa podlaskiego zostały już zatwierdzone.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł.