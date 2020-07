Co słychać na S7? Podpisano umowę na odcinek do Modlina, inne są już w realizacji

Ekspresówka S7 to jedna z najważniejszych dróg kraju. Docelowo połączy Gdańsk z Rabką-Zdrojem i będzie liczyć ponad 700 km. Największe miasta przy trasie S7 to Gdańsk, Elbląg, Warszawa, Radom, Kielce i Kraków. S7 jest też oczywiście częścią zakopianki. Większość trasy, już prawie 500 km, oddano kierowcom, ale są jeszcze na mapie odcinki, na które wszyscy czekamy. Sytuacji na południu poświęciliśmy obszerny materiał całkiem niedawno - drogowcy przebili kluczowy dla zakopianki tunel przez górę Luboń Mały. Sporo dzieje się też na północ od Krakowa, gdzie większość brakujących fragmentów trasy jest już w realizacji.

Droga S7 na północ od Warszawy. Tutaj również większość odcinków znajduje się już w realizacji

Z Gdańska S7 dojedziemy aktualnie do miejscowości Napierki w województwie warmińsko-mazurskim. Dalej do Warszawy ekspresówki jeszcze nie ma, ale to ma się niedługo zmienić. Tak naprawdę cała, ponad 70-kilometrowa trasa Napierki-Płońsk to jeden wielki plac budowy. Realizację podzielono na kilka mniejszych odcinków. W najnowszym komunikacie GDDKiA podaje, że umowną datą zakończenia kontraktów jest rok 2021 r.

Napierki - Mława: wykonawca Strabag, wartość robót 294,7 mln zł.

Mława - Strzegowo: wykonawca PORR, wartość robót 446,1 mln zł.

Strzegowo - Pieńki: wykonawca Strabag, wartość robót 516,2 mln zł.

Pieńki - Płońsk: wykonawca Strabag, wartość robót 311,7 mln zł.

GDDKiA wybrała najkorzystniejszą ofertę na budowę kolejnego odcinka drogi ekspresowej S7 z Płońska do Czosnowa Autor: bbialecka, GDDKiA

Właśnie podpisano umowę na drugi z trzech odcinków S7 Płońsk-Czosnów

Budowę odcinka S7 Płońsk-Czosnów podzielona na trzy mniejsze. Właśnie ogłoszono podpisanie umowy na 12-kilometrowy fragment S7 pomiędzy Załuskami a Modlinem. Wykonawcą inwestycji jest firma Mostostal Warszawa. Umowa o wartości 635 056 154,84 zł zostanie zrealizowana w ciągu 45 miesięcy od daty jej zawarcia. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na wiosnę 2025 r.

Oprócz wybudowania 12 km drogi ekspresowej (po trzy pasy w każdą stronę) wykonawca odpowiada także za powstanie dwóch węzłów drogowych (Załuski i Ostrzykowizna), nowy przebieg drogi krajowej nr 62 w rejonie węzła Ostrzykowizna. Ponadto wybudowane zostaną drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.? Priorytetem dla GDDKiA są jak najmniejsze utrudnienia dla kierowców podczas prac. W tym celu wykonawcy wszystkich trzech odcinków w pierwszej kolejności będą mieli za zadanie wybudowanie drogowego układu lokalnego, który umożliwi wykorzystanie go do prowadzenia ruchu. Podczas robót pomiędzy Załuskami a Modlinem kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.

Co z pozostałymi dwoma odcinkami? Na S7 Modlin-Czosnów (10 km) umowę podpisano w maju. Z kolei na S7 Siedlin-Załuski (13 km) wybrano już najkorzystniejszą ofertę.