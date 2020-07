Dodge Durango SRT Hellcat. Nowy król mocy

Są od niego szybsze samochody tej kategorii, wiele radzi sobie lepiej na asfalcie albo w terenie. Ale żaden nie ma mocniejszej jednostki napędowej.

Można było się spodziewać, że takie auto pojawi się właśnie w Ameryce. Po pierwsze to producenci zza oceanu spopularyzowali samochody takiej kategorii. Po drugie, już od lat 60. XX wieku USA słynie z pojazdów o absurdalnej mocy.

Dodge Durango SRT Hellcat jest znakomitym kontynuatorem tej tradycji. Amerykański SUV właśnie przeszedł modernizację. Wbrew oczekiwaniom, nie jest to zupełnie nowy model, ale mimo to warto się nim zainteresować.

Przy okazji zmian technicznych i stylistycznych wyposażona go w monstrualny silnik V8 do tej pory oferowany w sportowych modelu Dodge Challenger, limuzynie Dodge Charger i terenowym Jeepie Grand Cherokee Trackhawk. Teraz dołączył do nich duży samochód klasy SUV. W dodatku silnik Durango według danych homologacyjnych ma o całe 3 KM więcej niż jego kuzyni.

Dodge Durango SRT Hellcat fot. FCA

Dodge Durango SRT Hellcat. Żaden SUV nie ma mocniejszego silnika

Jednostka napędowa pochodzi z legendarnej rodziny HEMI, której nazwa wzięła się od sferycznego kształtu komór spalania. Ośmiocylindrowy Hellcat ma pojemność 6,2 l, a dzięki doładowaniu sprężarką mechaniczną jego najnowsza generacja zastosowana w Durango rozwija moc 720 KM oraz maksymalny moment obrotowy o wartości 875 Nm.

Dzięki temu potężny SUV przyspiesza od 0 do 60 mil/h (96 km/h) w 3,5 s oraz rozwija maksymalną prędkość 290 km/h. Ulubiony amerykański parametr to czas przejazdu dystansu ćwierci mili ze startu zatrzymanego. Dodge Durango SRT Hellcat jest w stanie zrobić to w 11,5 sekundy.

Dodatkową zaletą takiej mocy jest niesamowity uciąg. Durango SRT Hellcat może holować przyczepę o masie niemal czterech ton (8 700 funtów). Samochód został wyposażony w odpowiednio wielkie hamulce Brembo oraz liczne spoilery, które nadają mu groźny wygląd.

Samochody Dodge nie są oferowane w Europie przez macierzysty koncern FCA, ale można je kupić na Starym Kontynencie od niezależnych dealerów. Miejmy nadzieję, że co najmniej jeden z nich zdecyduje się sprowadzać Dodge'a Durango SRT Hellcat.

Dodge Durango SRT Hellcat fot. FCA