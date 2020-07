Żandarmeria wojskowa sprawdzi przebieg auta i trzeźwość kierowcy. Nowe uprawnienia

Zmiany w przepisach i nowe uprawnienia dla żandarmerii wojskowej tłumaczone są przez Ministerstwo Obrony Narodowej przede wszystkim ułatwieniem działań formacji podczas przejazdów kolumn wojskowych. Czasem żołnierze wspierają też policję podczas działań drogowych, uprawnienia do kontroli pojazdów i kierowców podobne do tych, którymi dysponuje policja mają im w tym pomóc. Projekt rozporządzenia w sprawie kontroli drogowej został już opublikowany w Rządowym Centrum Legislacyjnym.

REKLAMA

Jakie uprawnienia zyska żandarmeria wojskowa?

Żandarmeria wojskowa będzie mogła zaparkować w niedozwolonym miejscu (oczywiście samochód żołnierzy nie może stwarzać niebezpieczeństwa) i zatrzymywać kierowców do kontroli drogowej. Żandarmeria zyska praktycznie takie same uprawnienia jak policja. To oznacza, że żołnierz sprawdzi uprawnienia kierowcy do kierowania pojazdami, zbada go alkomatem, a także spisze przebieg samochodu, który trafi do bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów. Wojskowi będą mogli także sprawdzić stan techniczny naszego samochodu. Mowa tu choćby o oponach, hamulcach, światłach oraz zawieszeniu. Kontrolowana będzie także emisja spalin oraz wycieki płynów.

Żołnierze dysponują laserowymi miernikami prędkości i będą mogli zatrzymywać kierowców za nadmierną prędkość. W uzasadnionych przypadkach żandarm zabierze kierowcy prawo jazdy lub dowód rejestracyjny, a także skieruje do starosty wniosek o przeprowadzenie dodatkowych badań lekarskich, jeśli stan zdrowia kierowcy wzbudzi wątpliwości albo o przeprowadzenie egzaminu, który sprawdzi kwalifikacje do prowadzenia pojazdów. Takie same uprawnienia ma policja, ale korzysta z nich rzadko. To skrajne sytuacje.

Zobacz wideo Jazda na granicy życia i śmierci. Policja publikuje kompilację wyczynów kierowców

Jak się zachować podczas kontroli drogowej?

Rozporządzenie określa zachowanie kierowcy podczas kontroli drogowej przeprowadzanej przez żandarmerię. Tutaj również nie ma mowy o większych nowościach - żandarm poprosi nas o wyłączenie silnika, pozostanie w samochodzie oraz trzymanie rąk na kierownicy. W uzasadnionych przypadkach możemy zostać poproszeni o opuszczenie pojazdu.

Co tak naprawdę zmienia się dla kierowców?

Nowe uprawnienia dla żandarmerii wojskowej wcale nie oznaczają, że teraz to wojskowi będą kontrolować kierowców. Takich kontroli możemy spodziewać się sporadycznie. Głównie podczas przejazdów kolumn wojskowych, a także podczas długich weekendów albo wakacji. Żandarmeria wojskowa wspiera też policję podczas niektórych ogólnopolskich akcji, kiedy służby chcą skontrolować jak największą liczbę kierowców. Dla kontrolowanego nie będzie większej różnicy, kto będzie przeprowadzał kontrolę drogową - żandarmeria zyska praktycznie takie same uprawnienia, jakie ma policja, a nasze zachowanie również nie powinno odbiegać od normy.