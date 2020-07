Eurowinieta: co to jest i jak z niej korzystać?

Eurowinieta: co to takiego?

To, czym jest eurowinieta zostało już po części wyjaśnione. Jest to system stworzony do poboru opłat od kierowców samochodów ciężarowych o masie przekraczającej 12 ton, którzy poruszają się po Danii, Szwecji, Luksemburgu i Holandii. System ten funkcjonuje już dość długo, bo od lipca 1999 roku. Przeważnie korzystają z niego przedsiębiorcy z branży transportowej. W eurowinietę kierowca zmuszony jest zaopatrzyć się przed rozpoczęciem swojej trasy. Jej posiadanie jest obowiązkowe. Brak uiszczenia opłaty może skutkować otrzymaniem mandatu w wysokości nawet kilkuset euro. Pocieszające jest to, że ten sam system eurowiniet obowiązuje we wszystkich wyżej wymienionych krajach, co jest równoznaczne z tym, że zakup jednej winiety wystarczy podczas podróży we wszystkich tych państwach.

Kierowca, który zakupi eurowinietę nie musi mieć dodatkowych dokumentów czy naklejek potwierdzających posiadanie jej, gdyż zostaje automatycznie wprowadzony do bazy, która umożliwia elektroniczną weryfikację. Dlatego tak ważne jest precyzyjne podanie danych pojazdu, aby później uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Eurowinieta: na jakie kraje obowiązuje?

Kupując eurowinietę nie zyskujemy możliwości przejazdów w całej Europie. Nazwa jest dość myląca. Na jakie kraje obowiązuje eurowinieta?

Szwecję,

Danię,

Holandię,

Luksemburg.

Sama nazwa związana jest z tym, że w zamierzeniach miał to być system funkcjonujący w zdecydowanie większej części kontynentu, jednak na razie są to jedynie cztery kraje.

Ile kosztuje eurowinieta? Sprawdzamy cennik

Koszt eurowiniety uzależniony jest od tego, jak długo dany pojazd będzie przebywał na terytorium kraju, w którym obowiązuje opłata za przejazd. Winietę można wykupić na jeden dzień, tydzień lub nawet rok. Warto zaznaczyć, że od początku 2020 roku ceny eurowiniet dość znacząco wzrosły. Ich wysokość uzależniona jest też od rocznika pojazdu - im wyższe normy dotyczące emisji spalin spełnia tym niższa opłata za przejazd. Ile więc kosztuje eurowinieta? Bez względu na kategorię pojazdu stawka dzienna wynosi 12 euro.

Gdzie można kupić eurowinietę?

W eurowinietę można zaopatrzyć się w stacjonarnych punktach sprzedaży, jak i za pośrednictwem systemu internetowego. Gdzie kupić eurowinietę? Jeśli chcemy ją dostać w tradycyjny sposób to najłatwiej jest zrobić to:

na stacjach benzynowych

w punktach odprawy granicznej

w placówkach firmy AGES, która jest operatora systemu eurowiniet.

Eurowinieta: jak wygląda proces zamawiania?

Eurowinietę możemy zamówić za pośrednictwem internetu. Wtedy można tego dokonać w dowolnym, dogodnym dla nas momencie. Transakcję należy przeprowadzić za pośrednictwem strony www.eurovignettes.eu

Dla kierowców korzystających z kart flotowych i paliwowych istnieje możliwość uregulowania należności z użyciem następujących kart:

DKV,

ENI/Agip,

Esso,

euroShell,

eurotoll sas,

EUROTRAFIC,

Eurowag,

LogPay,

Multi Service Tolls,

OMV,

PLOSE,

Ressa,

Statoil,

TOTAL,

TSI Global Star,

UTA.

Kupując eurowinietę kierowca musi podać następujące informacje:

kraj rejestracji pojazdu,

numer rejestracyjny pojazdu,

liczba osi pojazdu,

klasa emisji zanieczyszczeń pochodzących ze spalin

czas obowiązywania.

Jak sprawdzić czy eurowinieta została wykupiona?

Kupując eurowinietę przez internet użytkownik ma możliwość pobrania i wydrukowania potwierdzenia dokonania opłaty w formie PDF. Kupujący może także sprawdzić czy eurowinieta została wykupiona korzystając z infolinii: +49 1805 014653. Ważne jest to, że nie ma możliwości ponownego wydrukowania potwierdzenia. Nie można także ubiegać się o wystawienie faktury, gdyż to właśnie potwierdzenie zakupu jest dokumentem odpowiednim do celów podatkowych.