Peugeot 308 po kolejnym liftingu i z nowymi cenami

Do tej pory z fabryki wyjechało 1,5 miliona egzemplarzy Peugeota 308. Model ten zdobył także uznanie jurorów konkursu Car of The Year tuż po swojej rynkowej premierze w 2014 roku. Po sześciu latach od debiutu przyszedł czas na kolejny facelifting. Mimo zaawansowanego wieku zmiany nie są rewolucyjne i dotyczą głównie zakresu bezpieczeństwa i technologii.

Subtelne zmiany

Nowy Peugeot 308 dostał przede wszystkim cyfrowy 10-calowy i-Cockpit oraz dotykowy ekran centralny ze złączem Apple Car Play i Android Auto. Pijawił się też adaptacyjny tempomat, automatyczne światłą drogowe, kamera cofania o wysokiej rozdzielczości czy system awaryjnego hamowania. Nowością jest też nowy kolor lakieru Niebieski Vertigo oraz nowy wariant felg aluminiowych.

Dużo wersji wyposażenie

Peugeot 308 występuje w aż 8 wersjach wyposażenia. Bazowa odmiana Active ma na pokładzie m.in. dwustrefową automatyczną klimatyzację, wielofunkcyjną kierownicę , 16-calowe felgi aluminiowe, wirtualne zegary I-Cockpit oraz tylne czujniki parkowania. W "środkowej", najbardziej rozsądniej wersji Allure znajdziemy dodatkowo elektryczny hamulec postojowy, przyciemnione szyby, 17-calowe felgi aluminiowe, tapicerkę z eko skóry a także system ostrzegania przed kolizją. Topowa odmiana GT może się pochwalić reflektorami wykonanymi w technologii Full LED, sportowymi fotelami i pakietem aerodynamicznym.

Cena

Cennik odświeżonego Peugeota 308 otwiera silnik 1.2 PureTech o mocy 110 KM. Za takie auto zapłacimy 79 100 zł. Odmiana 130-konna to wydatek 82 200 zł, a jeśli chcemy cieszyć się automatyczną skrzynią biegów, musimy wydać 90 700 zł. W ofercie nie zabrakło diesla, ale mamy do wybory tylko jedną propozycję - 1.5 BlueHDi o mocy 130 KM. Wariant z ręczną skrzynią biegów kosztuje 92 tys. zł, a z automatyczną - 100 500 zł. Dopłata do wersji kombi w każdej wersji silnikowej wynosi 4 800 zł.

