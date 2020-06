Czy zawieszenie hydropneumatyczne jest droższe od tradycyjnego? Jakich spodziewać się kosztów?

7 dekad doświadczenia w konstrukcji zawieszenia hydropneumatycznego

Historia hydropneumatycznego zawieszenia autorstwa inżynierów Citroena rozpoczęła się w 1955 roku, wraz z premierą niezapomnianego modelu DS – wyprzedzającego swoje czasy technicznymi rozwiązaniami. W kolejnych latach rozwiązanie udoskonalano.

REKLAMA

Wprowadzano między innymi elektroniczne sterowanie wykorzystujące armię czujników. Niemniej, zasada działania wciąż pozostawała bez zmian. Sercem układu hydraulicznego jest pompa wysokiego ciśnienia i sfery – te stalowe „gruszki” we wnętrzu przedzielone są elastyczną membraną. Po jednej stronie znajduje się azot pełniący rolę amortyzatora, absorbuje ruch pionowy koła, po drugiej zaś płyn hydrauliczny. W starszych modelach był to LHM, zaś w nowszych LDS.

Zobacz wideo Nowy Citroen C3 - test

Jak działa zawieszenie hydropneumatyczne?

Sterowanie pracą zawieszenia przez komputer wprowadzone zostało w modelu XM, gdzie sieć czujników w czasie rzeczywistym mierzyła prędkość jazdy, przeciążenie, stopień wychylenia nadwozia i wiele innych parametrów.

Od C5 pierwszej generacji producent zastosował udoskonalone zawieszenie Hydroactive III. W tym przypadku na postoju auto nie obniża się. Wręcz przeciwnie, także na wyłączonym silniku zawieszenie poziomuje się po chociażby załadowaniu pełnego bagażnika. Co więcej, w czasie jazdy bez wiedzy kierowcy zmieniany jest prześwit.

Powyżej 130 km/h komputer zmniejsza prześwit, zaś jadąc po wybojach zwiększa. Zależnie od stylu jazdy kierowcy i stanu drogi, układ utwardza się lub staje się jeszcze bardziej miękki, pozwalając zapomnieć o ubytkach w asfalcie. W każdym z modeli kierowca może ręcznie podnieść lub opuścić nadwozie, chociażby w czasie czynności serwisowych czy pokonywania wysokich krawężników. Wspomniana pompa hydrauliczna odpowiada za utrzymanie odpowiedniego ciśnienia w układzie, wymaganego do wykonywania operacji zadanych przez jednostkę sterującą.

Znajdź dobrego mechanika znającego zawieszenie hydropneumatyczne

W przypadku Citroenów z hydropneumatycznym zawieszeniem, czynności serwisowe polegające na wymianie wahaczy, sworzni czy innych elementów metalowo gumowych, generują jednakowe koszty i nakład pracy mechanika.

Przed rozpoczęciem prac należy jedynie podnieść nadwozie do najwyższej pozycji. W przeciwnym razie pojawi się błąd jednostki sterującej pracą zawieszenia. Różnice w procedurach serwisowych zaczynają się przy samym układzie hydraulicznym, spotykanym tylko w autach francuskiej marki.

Przeważnie największe bolączki egzemplarzy wynikają z niewiedzy obsługujących je mechaników, którzy nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z konstrukcją tego typu. Kluczem do sukcesu jest znalezienie fachowca, który faktycznie ma pojęcie o metodyce, zasadzie działania i typowych bolączkach. Wyposażony w taki bagaż wiedzy jest w stanie trafnie diagnozować i wyszukiwać ewentualne problemy, które często wynikają po prostu z zaniedbań.

Ile kosztuje serwis zawieszenia hydropneumatycznego?

Ogromne znaczenie ma regularny serwis i profilaktyka. Nie znajdziemy w tym przypadku klasycznych amortyzatorów i sprężyn. Ich miejsce zajmują wspomniane sfery i kolumny resorujące. Poprawnie działający układ hydrauliczny musi mieć w obiegu ściśle określoną przez producenta ilość płynu. W przeciwnym razie może dojść nawet do zatarcia pompy hydraulicznej. Ceny nowych są abstrakcyjne (dla C5 X7 to 4500 złotych), natomiast regeneracja to wydatek około 400 złotych.

Ubytki płynu wynikają tylko z występowania nieszczelności. Doświadczony fachowiec bez trudu wytypuje przyczynę. Przeważnie problem leży po stronie sparciałych lub uszkodzonych mechanicznie przewodów i opasek zaciskowych. Ceny przewodów różnią się zależnie od długości – od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.

Okazjonalnie mogą się przytrafić defekty elektroniki. Tutaj problem rozwiązuje wymiana elementu. Używane podzespoły są z łatwością dostępne, a ich cena nie przekracza kilkuset złotych. Fachowcy sugerują też, by co dwa lata wymieniać płyn hydrauliczny, pozbywając się w ten sposób ewentualnych zanieczyszczeń.

Koszt operacji wynosi około 200-300 złotych. Po wielu latach wymiany mogą również wymagać sfery w zawieszeniu – ubytki zamkniętego w nich gazu wyraźnie pogarszają komfort resorowania. Koszt to około 250-350 złotych za sztukę. W zależności od generacji, w układzie może pracować ich nawet 7. Decyzję o wymianie należy podjąć dopiero po sprawdzeniu ciśnienia w jej wnętrzu.

Dbaj o zawieszenie hydropneumatyczne, a będzie stosunkowo mało wydatków

W regularnie serwisowanym egzemplarzu koszty serwisowania hydropneumatycznego zawieszenia są zauważalnie niższe, niż w przypadku tradycyjnego zawieszenia. Niestety, wieloletnie zaniedbania poprzednich właścicieli i niewiedza mechaników doprowadza szereg samochodów do kiepskiego stanu, co przekłada się na konieczność dokonania wielu kluczowych napraw w jednym czasie. Wtedy naprawy będą dość kosztowne.

Niemniej, w porównaniu z typowym układem wykorzystującym aluminiowe elementy, francuskie rozwiązanie okazuje się mniej kłopotliwe i wyraźnie tańsze. Będzie też zdecydowanie bardziej komfortowe. Jeśli zatem trafi się godny uwagi Citroen, nie trzeba się go obawiać.