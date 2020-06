Via Baltica coraz dłuższa. Powstają kolejne odcinki

Via Baltica to fragment drogi międzynarodowej E67. Biegnie z Warszawy, przez Litwę i Łotwę, aż do Tallinna w Estonii. To najważniejsze połączenie drogowe pomiędzy krajami bałtyckimi.

Dwa tysiące osób i ponad tysiąc maszyn budowlanych pracuje na budowie kolejnych odcinków drogi ekspresowej S61, stanowiącej fragment szlaku Via Baltica. Prace trwają na siedmiu odcinkach, a dla trzech kolejnych czekamy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Kierowcy korzystają już też z trzech odcinków trasy, która w przyszłości połączy S8 na wysokości Ostrowi Mazowieckiej z Budziskiem na granicy Polski z Litwą.

S61 - w użytkowaniu, projektowaniu i budowie

Łączna długość przyszłej S61 to ponad 214 km. Kierowcy już korzystają z trzech odcinków o łącznej długości ok. 33,5 km. Jako pierwszy został oddany odcinek Raczki – Suwałki Południe o długości ok. 12,7 km, zbudowany w ramach realizacji obwodnicy Augustowa. Od kwietnia 2019 roku kierowcy mogą korzystać z kolejnych 12,8 km, czyli obwodnicy Suwałk, a od 15 maja br. z drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna o długości ok. 8 km. Pozostała część S61, około 180 kilometrów podzielone na dziesięć odcinków, jest w realizacji.

Podborze – Śniadowo:

19,4 km, etap – uzyskiwanie decyzji ZRID.

Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 750 mln zł.

Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2022 r.

Śniadowo – Łomża Południe:

16,99 km, etap – w budowie od sierpnia 2019 r. Zaawansowanie rzeczowo-finansowe prac przekroczyło 30 procent, a w niektórych branżach – np. mostowej zbliża się do 50 proc. Na budowie pracuje ok. 400 osób i blisko 200 maszyn budowlanych i pojazdów. Wykonano niemal 90 proc. odhumusowania, trwają roboty ziemne, powstaje podbudowa drogi. Na wszystkich 14 obiektach mostowych wykonano posadowienie i fundamenty, a także podpory.

Wartość umowy „Projektuj i buduj” - 380 mln zł.

Planowany termin udostępnienia kierowcom – czerwiec 2021 r.

Łomża Południe – Łomża Zachód:

7,1 km, etap – w budowie od lutego 2020 r. Po przekazaniu placu budowy wykonawca rozpoczął odhumusowywanie terenu oraz pierwsze roboty ziemne. Trwają badania archeologiczne, rozpoczęto prace przy obiektach inżynierskich, a wykonawca gromadzi materiały na placu budowy. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 10 proc.

Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 218 mln zł.

Planowany termin udostępnienia kierowcom – IV kw. 2021 r.

Łomża Zachód – węzeł Kolno:

12,9 km, etap – uzyskiwanie decyzji ZRID.

Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 525,6 mln zł.

Planowany termin udostępnienia kierowcom – IV kw. 2022 r.

Węzeł Kolno – Stawiski:

16,4 km, etap – w budowie od października 2019 r. Prowadzone są roboty ziemne, trwają prace przy obiektach inżynierskich, usuwane. Na budowie pracuje ok. 300 osób i 160 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi blisko 40 proc.

Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 288,3 mln zł.

Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2021 r.

Stawiski – Szczuczyn:

18 km, etap – w budowie od września 2019 r. Prowadzone są roboty ziemne, trwają prace przy obiektach inżynierskich, usuwane są kolizje z innymi sieciami, trwa wykonywanie warstw podbudów nawierzchni. Na budowie pracuje ok. 400 osób i 180 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi blisko 40 proc.

Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 342,1 mln zł.

Planowany termin udostępnienia kierowcom – III kw. 2021 r.

II jezdnia obwodnicy Szczuczyna:

8 km, etap – oddana do użytku 15 maja 2020 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 75 mln zł.

Szczuczyn – węzeł Ełk Południe:

23,3 km, etap - w budowie od marca 2020 r. Wykonawca zakończył wycinkę i rozpoznanie saperskie, prowadzi odhumusowanie i wymianę gruntów, przygotowuje się do wzmocnień. Rozpoczął prace przy obiektach mostowych - betonowanie fundamentów podpór. Na budowie pracuje ok. 290 osób i 200 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ok. 16 proc.

Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 700 mln zł.

Planowany termin udostępnienia kierowcom – koniec 2021 r.

Węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie:

22,9 km, etap – uzyskiwanie decyzji ZRID.

Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 686 mln zł.

Planowany termin udostępnienia kierowcom - IV kw. 2021 r.

Węzeł Wysokie – Raczki:

20,2 km, etap - w budowie od października 2019 r. Wykonawca prowadzi roboty ziemne - wzmocnienia gruntów, wykonuje odwodnienie przepustów, rozpoczął wykonywanie podbudowy. Na obiektach mostowych wykonywane są fundamenty, podpory i konstrukcje oporowe. Na budowie pracuje ok. 380 osób i 155 maszyn budowlanych i pojazdów. Zaawansowanie rzeczowe wynosi ponad 25 proc.

Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 484 mln zł.

Planowany termin udostępnienia kierowcom – II/III kwartał 2021 r.

Raczki – Suwałki Południe (fragment obwodnicy Augustowa):

12,75 km, etap - w użytkowaniu od listopada 2014 r. Cały koszt obwodnicy Augustowa (z jednojezdniowym fragmentem DK8) – 659 mln zł.

Obwodnica Suwałk: 12,83 km, etap – oddana do użytku 13 kwietnia 2019 r. Wartość umowy „Projektuj i buduj” – 299,45 mln zł.

Suwałki – Budzisko: