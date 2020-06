Wschodnia Obwodnica Warszawy - GDDKiA zrywa umowę z wykonawcą. Co dalej?

roman_czwarty 7 godzin temu Oceniono 10 razy 10

Uderz w stół ...

Wcale niedawno pisałem, że "umowy będą zrywane".

Jednym słowem,

w odpowiednim momencie do sówerena poszło, sóweren dostał "argumenty" na 10 maja, a drogi jak nie było tak nie ma. I nie będzie, bo na to POTRZEBA PIENIĘDZY. A tych nie ma.



BĘDZIEMY ZA TO MIELI "GADKI" O CPK, O ROWIE PRZEZ MIERZEJĘ I TAKIE TAM BEZUŻYTECZNE MASECZKI ???