Ford uruchamia salon On-Line. Kupno auta bez wychodzenia z domu i odroczona płatność

Wirtualny salon to rozbudowana i kompleksowa usługa, którą przygotowano na stronie producenta - w pełni zdalna obsługa, możliwość wygodnego konfigurowania auta, dostęp do informacji o wszystkich modelach oferowanych od ręki przez dilerów Forda w całej Polsce i odroczone płatności. To odpowiedź na nowe czasy w motoryzacji i jedyna w swoim rodzaju możliwość kupna i obejrzenia samochodu bez wychodzenia z domu.

Salon On-Line Forda na wideo:

Jak działa salon On-Line Forda możecie zobaczyć na poniższym filmie:

Wirtualny salon to nie tylko konfigurator

- W salonie On-Line można znaleźć nie tylko konfigurator umożliwiający zamówienie u Doradcy Klienta konkretnie skrojonego modelu Forda, ale również Listę Ofert samochodów nowych dostępnych od ręki u naszych dilerów na terenie całego kraju. - wyjaśnia Bogusław Głód, dyrektor zarządzający Ford Polska - Przygotowana przez nas wyszukiwarka umożliwia przeglądanie ofert według wielu parametrów. Kupujący może zdefiniować wyszukiwanie według rodzaju nadwozia, ceny czy wersji silnikowej. Można również wybrać samochody znajdujące się w konkretnym województwie lub oferowane przez danego dilera. Oprócz pakietu zdjęć w ofercie znajdują się dane pojazdu, kompletna lista wyposażenia, a także cena wraz z ratą kredytu i leasingu.

Zobacz wideo 280 KM w aucie kompaktowym. Sprawdzamy, jak jeździ Ford Focus na sterydach

Dostawa do domu i odroczona płatność

Co ważne, szczegółowa oferta nowego samochodu może zostać uzupełniona o prezentację wideo. Klient dostaje link do oferty i filmu SMS-em, w wygodny sposób, bez wychodzenia z domu może się z nimi zapoznać na swoim smartfonie. Wszystkie samochody są dezynfekowane i ozonowane. Na życzenie klienta auto zostanie dostarczone pod wskazany adres bez dodatkowych opłat.

Ford ma także odpowiedź na trudne i niepewne czasy. Proces finansowania i zakupu nowego samochodu w salonach Forda został maksymalnie uproszczony, a ilość dokumentów zredukowano do minimum. W przypadku leasingu dla firm obsługa jest całkowicie bezdotykowa, czyli nie wymaga pojawienia się w salonie. Można też zlecić rejestrację auta - całą procedurę wykona za klienta wybrany diler.

Ford Polska przygotował również ofertę odroczonej płatności. Obejmuje ona 3 miesięczną karencję i oferowana jest klientom indywidualnym, którzy wybrali kredyt oraz firmom korzystającym z leasingu.