Od dziś kierowcy pojadą nowym fragmentem Via Baltica. Szybciej trasą S61

Kierowcy mają już do dyspozycji kolejny fragment międzynarodowej trasy Via Baltica. Tym razem do użytku oddano fragment drogi ekspresowej S61, stanowiący obwodnicę Szczuczyna.

GDDKiA

