Tak źle nie było od maja 2004 r., czyli import używanych samochodów w czasach kryzysu

W zeszłym miesiącu zarejestrowano w Polsce 32 250 używanych samochodów sprowadzonych zza granicy. To aż o 65,6 proc. mniej niż w kwietniu 2019 r. Skalę kryzysu podkreśla tytuł raportu IBRM SAMAR, z którego pochodzą cytowane dane - "IMPORT. Najsłabszy miesiąc od maja 2004 roku". W skali całego roku (od stycznia do końca kwietnia) mówimy o 248 278 ściągniętych samochodach. Porównując do analogicznego okresu zeszłego roku, spadek wynosi 26 proc.

Import 2020 r. - diesel czy benzyna?

Załamanie rynku nie wpływa na wiek i rodzaj ściąganych samochodów. Wciąż bardzo mocno trzymają się silniki Diesla, które stanowią 48,86 proc. całego importu. Jednostki benzynowe to z kolei 50,78 proc. Napędy alternatywne, czyli hybrydy i stuprocentowe elektryki, to zaledwie 0,36 proc. Nie zmienia się także średni wiek importowanych używek i od wielu lat oscyluje w okolicach 11 lat. W tym roku to dokładnie 11 lat i 6 miesięcy.

Skąd do ściągamy samochody w 2020 r.?

Nikogo nie zdziwią też kraje, z których do Polski przyjeżdżają używane auta. Zdecydowanie dominują Niemcy, a na kolejnych miejscach widzimy Francję, Belgię oraz Holandię:

Niemcy – 138 986 szt. (-28,2 proc.) Francja – 25 802 szt. (-22,1 proc.) Belgia – 17 370 szt. (-25,7 proc.) Holandia – 10 603 szt. (-29,8 proc.) Stany Zjednoczone – 9 787 szt. (0,7 proc.) Włochy – 9 003 szt. (-30,2 proc.) Szwajcaria – 6 656 szt. (-29,9 proc.)

Import samochodów używanych w 2020 r. - najpopularniejsze marki i modele

Tutaj również nie ma mowy o niespodziankach. Oto siedem najpopularniejszych marek używanych samochodów:

Volkswagen – 27 874 szt., Opel – 23 805 szt., Ford – 21 908 szt., Audi – 21 461 szt., Renault – 15 914 szt., BMW – 15 636 szt., Peugeot – 12 323 szt.

Audi A4 jest najpopularniejszym importowanym samochodem do Polski już od wielu lat. Na kolejnych miejscach również widzimy dobrze znane auta: